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    Фото

    90-летняя японская бабушка делает веселые автопортреты: яркие фото

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    Кимико Нишимото - 90-летняя японская бабушка делает веселые автопортреты: яркие фото
    Кимико Нишимото

    Кимико Нисимото - неунывающая старушка, которая не может жить без фотографии

    Принято считать, что технологии предназначены для молодых поколений, которые ими, собственно, пользуются вовсю.

    Однако кто-то, кажется, забыл сказать про это убеждение Кимико Нишимото — 89-летней очаровательной японской бабушке, которая последние 17 лет сама снимает фотографии и редактирует их. И стиль у нее, надо признать, уникальный.

    Бабушка Нишимото увлеклась фотографией в возрасте 72 лет. Ее сын как раз преподавал курс фотографии для новичков, и она решила записаться, даже не подозревая, что обнаружит неожиданную страсть и талант к ремеслу.

    Кимико Нишимото мгновенно влюбилась в фотографию и стала делать причудливые и смешные автопортреты.

    10 лет назад у Нишимото была персональная выставка в местном музее ее родного городка. А сейчас бабушка собирается выставить свои работы в художественной галерее Токио.

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    90-летняя японская бабушка делает веселые автопортреты: яркие фото
    90-летняя японская бабушка делает веселые автопортреты: яркие фото
    90-летняя японская бабушка делает веселые автопортреты: яркие фото
    90-летняя японская бабушка делает веселые автопортреты: яркие фото
    90-летняя японская бабушка делает веселые автопортреты: яркие фото
    90-летняя японская бабушка делает веселые автопортреты: яркие фото
    90-летняя японская бабушка делает веселые автопортреты: яркие фото
    90-летняя японская бабушка делает веселые автопортреты: яркие фото
    90-летняя японская бабушка делает веселые автопортреты: яркие фото
    90-летняя японская бабушка делает веселые автопортреты: яркие фото
    90-летняя японская бабушка делает веселые автопортреты: яркие фото

    Выставка под названием Asobokane (в переводе — «Давай поиграем») прошла с 15 декабря по 18 января.

    Джерело: boredpanda.com

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