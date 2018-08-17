90-летняя японская бабушка делает веселые автопортреты: яркие фото



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Кимико Нишимото

Кимико Нисимото - неунывающая старушка, которая не может жить без фотографии

Принято считать, что технологии предназначены для молодых поколений, которые ими, собственно, пользуются вовсю.

Однако кто-то, кажется, забыл сказать про это убеждение Кимико Нишимото — 89-летней очаровательной японской бабушке, которая последние 17 лет сама снимает фотографии и редактирует их. И стиль у нее, надо признать, уникальный.

Бабушка Нишимото увлеклась фотографией в возрасте 72 лет. Ее сын как раз преподавал курс фотографии для новичков, и она решила записаться, даже не подозревая, что обнаружит неожиданную страсть и талант к ремеслу.

Кимико Нишимото мгновенно влюбилась в фотографию и стала делать причудливые и смешные автопортреты.



10 лет назад у Нишимото была персональная выставка в местном музее ее родного городка. А сейчас бабушка собирается выставить свои работы в художественной галерее Токио.

Выставка под названием Asobokane (в переводе — «Давай поиграем») прошла с 15 декабря по 18 января.

Джерело: boredpanda.com