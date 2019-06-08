Американка попала в Книгу рекордов Гиннеса как самый молодой человек на Земле, который посетил все 196 стран



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boredpanda.com

21-летняя американка по имени Лекси Алфорд побывала в Северной Корее и установила рекорд, став самым молодым человеком в истории, посетившим все страны мира

При этом Лекси также побила рекорд 24-летнего нынешнего обладателя записи в Книге рекордов Гиннесса — как самого молодого путешественника, посетившего все страны мира

Поездка в каждую из 196 суверенных стран мира — это достижение, над которым Алфорд работала с детства, хотя в то время она еще не знала об этом.

Алфорд выросла в семье, которая владеет туристическим агентством в Калифорнии.

«Путешествия стали частью моей жизни с тех пор, как я себя помню. Мои родители забирали меня из школы и отправляли на самостоятельное обучение на недели и месяцы каждый год», — рассказала девушка.

Алфорд отметила, что ее семья путешествовала повсюду — от плавучих деревень Камбоджи до Бурдж-Халифы в Дубае, от Ушуайи на вершине Аргентины до Великих пирамид Гизы в Египте.

«Мои родители придавали большое значение тому, чтобы познакомить меня с разными образами жизни во всем мире, и это оказало очень глубокое влияние на то, каким человеком я являюсь сегодня. У меня всегда было любопытство по поводу образа жизни других людей и того, как они находят счастье», — призналась путешественница.

Алфорд изначально не пыталась побить рекорд, она просто была бесстрашной путешественницей.

«Честно говоря, вначале я просто хотела раздвинуть границы того, что, по моему мнению, я могла бы сделать со своей жизнью, и увидеть как можно большую часть мира в этом процессе. Только тогда, когда все стало по-настоящему сложным, я поняла, что вдохновляю окружающих, особенно молодых женщин. Ощущение этой поддержки означало, что я не имела права сдаться, когда возникали какие-то сложности. Я была полна решимости показать всем, что мир не так страшен, как об этом говорят СМИ, и что везде есть доброта», — объяснила девушка.

В 2016 году Алфорд начала серьезно работать над своей миссией — посетить каждую из 196 суверенных стран мира и побить мировой рекорд Гиннесса, который ранее был установлен Джеймсом Асквитом, посетившим все страны мира в возрасте 24 лет. Рекорд был установлен в 2013 году.

Эта идея пришла сама по себе. Когда ей исполнилось 18 лет, Олфорд поняла, что она уже побывала в 72 странах мира.

«Первый раз я задумалась о том, чтобы побить мировой рекорд, в октябре 2016 года. Это было в моем доме в Калифорнии. Я закончила среднюю школу на два года раньше и получила степень младшего специалиста в местном колледже. Я была готова начать свой годичный перерыв, отказалась от идеи вернуться к обучению и посвятила все время достижению рекорда», — рассказала Лекси.

Алфорд говорит, что все свои путешествия она оплачивает из собственных средств. Она заключила несколько торговых сделок, которые помогли финансировать ее проект, но у нее никогда не было официального спонсора.

Джерело: boredpanda.com