  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Американка попала в Книгу рекордов Гиннеса как самый молодой человек на Земле, который посетил все 196 стран

    • Розсилка
    Американка попала в Книгу рекордов Гиннеса как самый молодой человек на Земле, который посетил все 196 стран
    boredpanda.com

    21-летняя американка по имени Лекси Алфорд побывала в Северной Корее и установила рекорд, став самым молодым человеком в истории, посетившим все страны мира

    При этом Лекси также побила рекорд 24-летнего нынешнего обладателя записи в Книге рекордов Гиннесса — как самого молодого путешественника, посетившего все страны мира

    Поездка в каждую из 196 суверенных стран мира — это достижение, над которым Алфорд работала с детства, хотя в то время она еще не знала об этом.

    Алфорд выросла в семье, которая владеет туристическим агентством в Калифорнии.

    «Путешествия стали частью моей жизни с тех пор, как я себя помню. Мои родители забирали меня из школы и отправляли на самостоятельное обучение на недели и месяцы каждый год», — рассказала девушка.

    Алфорд отметила, что ее семья путешествовала повсюду — от плавучих деревень Камбоджи до Бурдж-Халифы в Дубае, от Ушуайи на вершине Аргентины до Великих пирамид Гизы в Египте.

    «Мои родители придавали большое значение тому, чтобы познакомить меня с разными образами жизни во всем мире, и это оказало очень глубокое влияние на то, каким человеком я являюсь сегодня. У меня всегда было любопытство по поводу образа жизни других людей и того, как они находят счастье», — призналась путешественница.

    Алфорд изначально не пыталась побить рекорд, она просто была бесстрашной путешественницей.

    «Честно говоря, вначале я просто хотела раздвинуть границы того, что, по моему мнению, я могла бы сделать со своей жизнью, и увидеть как можно большую часть мира в этом процессе. Только тогда, когда все стало по-настоящему сложным, я поняла, что вдохновляю окружающих, особенно молодых женщин. Ощущение этой поддержки означало, что я не имела права сдаться, когда возникали какие-то сложности. Я была полна решимости показать всем, что мир не так страшен, как об этом говорят СМИ, и что везде есть доброта», — объяснила девушка.

    В 2016 году Алфорд начала серьезно работать над своей миссией — посетить каждую из 196 суверенных стран мира и побить мировой рекорд Гиннесса, который ранее был установлен Джеймсом Асквитом, посетившим все страны мира в возрасте 24 лет. Рекорд был установлен в 2013 году.

    Эта идея пришла сама по себе. Когда ей исполнилось 18 лет, Олфорд поняла, что она уже побывала в 72 странах мира.

    «Первый раз я задумалась о том, чтобы побить мировой рекорд, в октябре 2016 года. Это было в моем доме в Калифорнии. Я закончила среднюю школу на два года раньше и получила степень младшего специалиста в местном колледже. Я была готова начать свой годичный перерыв, отказалась от идеи вернуться к обучению и посвятила все время достижению рекорда», — рассказала Лекси.

    1 з 31
    на весь екран згорнути
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Алфорд говорит, что все свои путешествия она оплачивает из собственных средств. Она заключила несколько торговых сделок, которые помогли финансировать ее проект, но у нее никогда не было официального спонсора.

    Джерело: boredpanda.com

    Читайте також
    рекорд фотография СМИ семья родители
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ