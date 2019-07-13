Бразильская художница Стефани Паркус делает карты покемонов на домашних любимцев



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boredpanda.com

С момента своего запуска в октябре 1996 года карты Pok?mon Trading Card Game пользуются огромным успехом

По состоянию на конец марта 2019 года в мире было продано более 27,2 миллиарда карт. А это значит, что у каждого человека на планете может быть более 3 карт!

Некоторые из самых редких карт стоят целое состояние и преследуют мечты коллекционеров по сей день. И если вы всегда хотели самую мощную карту, я думаю, мы нашли вашего золотого покемона.

Итальянская бразильская художница Стефани Паркус (также известная как WildpetsCreations) делает карты покемонов на домашних животных, и они являются самыми восхитительными вещами в истории!

Единственные в своем роде карты полностью настраиваемы с атаками, слабостями, сильными сторонами и иллюстрацией питомца, нарисованными на основе изображения.

У домашних животных даже есть свой тип и вид, чтобы стать полноправными членами легендарной вселенной Покемонов!

Поднимите свои щиты, все гики-владельцы домашних животных, пора отправлять домашних животных покемонов в битву привлекательности!

Джерело: boredpanda.com