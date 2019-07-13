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    Бразильская художница Стефани Паркус делает карты покемонов на домашних любимцев

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    Бразильская художница Стефани Паркус делает карты покемонов на домашних любимцев
    boredpanda.com

    С момента своего запуска в октябре 1996 года карты Pok?mon Trading Card Game пользуются огромным успехом

    По состоянию на конец марта 2019 года в мире было продано более 27,2 миллиарда карт. А это значит, что у каждого человека на планете может быть более 3 карт!

    Некоторые из самых редких карт стоят целое состояние и преследуют мечты коллекционеров по сей день. И если вы всегда хотели самую мощную карту, я думаю, мы нашли вашего золотого покемона.

    Итальянская бразильская художница Стефани Паркус (также известная как WildpetsCreations) делает карты покемонов на домашних животных, и они являются самыми восхитительными вещами в истории! 

    Единственные в своем роде карты полностью настраиваемы с атаками, слабостями, сильными сторонами и иллюстрацией питомца, нарисованными на основе изображения. 

    У домашних животных даже есть свой тип и вид, чтобы стать полноправными членами легендарной вселенной Покемонов!

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Поднимите свои щиты, все гики-владельцы домашних животных, пора отправлять домашних животных покемонов в битву привлекательности!

    Джерело: boredpanda.com

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