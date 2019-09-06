Бывшая жена Виктора Павлика удалила пост об изменах певца: ее запугали



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Экс-супруга Виктора Павлика 4 сентября опубликовала пост о его изменах и добавила фото обнаженного певца

Экс-жена Виктора Павлика, Лариса Созаева, обнародовала обнаженные фото бывшего супруга на своей Facebook-странице, а также заявила, что его нынешняя девушка Екатерина Репяхова преследует корыстные цели в отношениях с Виктором Павликом.

Лариса Созаева утверждала, что нынешняя возлюбленная с ним из финансовых соображений. В свою очередь Екатерина Репяхова эмоционально ответила на обвинения, заявив, что слова бывшей жены Виктора Павлика не соответствуют действительности.

Девушка заявила, что вся история, изложенная Ларисой Созаевой, основана лишь на словах бывшего водителя Виктора Павлика и не соответствует действительности.

«Я начну с того, что все, что здесь есть, сплошная ложь. Вся информация, которая изложена здесь, предоставлена бывшем водителем Виктора, который так же обижен на судьбу, по очевидным причинам. Потому что он бывший!!!»

Девушка также сообщила, что никакого долга в 30 тысяч у нее не было. Более того, посещать дорогие салоны красоты и путешествовать она себе позволяла еще до отношений с Павликом.

На следующий день Лариса Созаева удалила скандальный пост и написала: «ВЫ ПРАВЫ ДРУЗЬЯ! Зачем портить этим негативом себе жизнь?! Улыбаемся и машем!!!!»

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В комментариях одна из подписчиц поинтересовалась, почему Созаева удалила предыдущий пост: «Лора. Вы мудрая женщина)), но почему вы удалили пост, вы же были правы – такое впечатление, что вас запугали».

На вопрос экс-супруга Виктора Павлика ответила весьма неожиданно: «Так и есть!»

Джерело: segodnya.ua