  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Бывший священник показал раритетные фото геев и лесбиянок

    • Розсилка
    Бывший священник показал раритетные фото геев и лесбиянок
    boredpanda.com

    Любовь есть любовь, и так было всегда. Однако ориентироваться в социальной динамике в прошлом было гораздо сложнее, чем сегодня

    Однополые отношения считались грехом, подавлялись через правоохранительные и судебные механизмы и даже осуждались на смертную казнь. 

    Сейчас мы живем во времена, когда пары геев и лесбиянок могут вступать в брак на законных основаниях в некоторых штатах и странах. Кому-то это может показаться неслыханным кощунством, а кто-то посчитает это нормой и скажет, что давно пора.

    Бывший священник, которого зовут Натан Монк, составил серию винтажных фотографий, показывающих, как однополые пары выглядели в прошлом.

    «Я нашел фотографии в сети помощью нескольких разных постов», - сказал отец Натан Монк. «Я поделился ими, потому что думаю, что важно помнить тех, кто был до нас, тех, кто боролся за свою подлинную жизнь. Я считаю, что важно напомнить, что ЛГБТ всегда были частью общества и всегда будут».

    1 з 27
    на весь екран згорнути
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Однополые союзы были зарегистрированы во всем мире. На протяжении веков они существовали во многих формах, от неформальных, несанкционированных отношений до высоко ритуальных союзов.

    Джерело: boredpanda.com

    Читайте також
    сексменшини ЛГБТ фотография искусство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ