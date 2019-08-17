Бывший священник показал раритетные фото геев и лесбиянок



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boredpanda.com

Любовь есть любовь, и так было всегда. Однако ориентироваться в социальной динамике в прошлом было гораздо сложнее, чем сегодня

Однополые отношения считались грехом, подавлялись через правоохранительные и судебные механизмы и даже осуждались на смертную казнь.

Сейчас мы живем во времена, когда пары геев и лесбиянок могут вступать в брак на законных основаниях в некоторых штатах и странах. Кому-то это может показаться неслыханным кощунством, а кто-то посчитает это нормой и скажет, что давно пора.

Бывший священник, которого зовут Натан Монк, составил серию винтажных фотографий, показывающих, как однополые пары выглядели в прошлом.

«Я нашел фотографии в сети помощью нескольких разных постов», - сказал отец Натан Монк. «Я поделился ими, потому что думаю, что важно помнить тех, кто был до нас, тех, кто боролся за свою подлинную жизнь. Я считаю, что важно напомнить, что ЛГБТ всегда были частью общества и всегда будут».

Однополые союзы были зарегистрированы во всем мире. На протяжении веков они существовали во многих формах, от неформальных, несанкционированных отношений до высоко ритуальных союзов.

Джерело: boredpanda.com