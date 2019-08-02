Депутат Олег Иваненко подкорил Ла-Манш и установил мировой рекорд



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Олег Иваненко - депутат Киевского областного совета, паралимпиец и рекордсмен известный на всю Украину, проплыв 62 км за 18 часов Ла-Маншем - установил рекорд

Украинский паралимпиец Олег Иваненко переплыл Ла-Манш и установил мировой рекорд.

За 18 часов непрерывного заплыва он преодолел 62 километра. Об этом рекордсмен сообщает на своей странице в Facebook.

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«Друзья! Поздравляю вас с нашей общей победой! Есть рекорд Мира! Ла-Манш покорен! И можно сказать, что даже дважды», - говорится в сообщении.

Планировалось, что Олег Иваненко за 24 часа на плаву преодолеет Ла-Манш, а это 32 км по прямой с английского берега к французскому.

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И все началось по задуманному плану. Ровно в 12:00 по киевскому времени Олег стартовал. Его команда, которая все время находилась рядом на судне наблюдала за состоянием здоровья Олега и даже вела на странице рекордсмена видео и фото отчеты.

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Также каждый желающий, у кого был доступ к сети интернет, мог в режиме онлайн наблюдать за местонахождениям английского судна.

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Уже после нескольких часов можно было наблюдать значительное отклонение от маршрута. Ветер и сильное течение относила Олега не до Франции, а к берегам Нидерландов.

Из-за непогоды, спортсмен преодолел почти вдвое большее расстояние, чем предполагалось.

«Из-за сильных течения и ветер пришлось идти галсами. Отсюда и получилась такая увеличена протяженность заплыва. К ночи температура воздуха упала почти до 12, поднялся сильный ветер и пошли волны. Но я плыл. Однако даже при такой протяженности нашего пути к французскому берегу мы не доплыли всего восемь километров», - пишет Иваненко.

Паралимпиец поблагодарил всех за поддержку: «Она мне давала силы. И мы вместе победили! Слава Украине!».

Джерело: atbrovary.org