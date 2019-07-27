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    Девушка показала, какие они с сестрой разные: впечатляющие фото

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    Девушка показала, какие они с сестрой разные: впечатляющие фото
    boredpanda.com

    Пользовательница Twitter Александрия поделилась забавным сравнением со своей сестрой Джессикой

    Братья и сестры чаще всего выглядят более-менее одинаково, но вот Александрия и Джессика — явное и очень яркое исключение из правил. 

    Контраст между сестрами настолько зашкаливает, что девушки выглядят как героини мультиков, что и подтвердили пользователи Twitter. 

    Когда Александрия поделилась снимками со своей сестрой, ей в комментарии тут же накидали кучу примеров таких же абсолютных противоположностей со всего света!

    И сестры, и их дома совсем не похожи друг на друга. Александрия считает, что дело в возрасте — у сестер разница в 8 лет.

    «У нас с Джессикой всегда были разные интересы», — рассказала девушка.

    Такая разница в стилях появилась, когда девушки повзрослели и стали одеваться как хотят.

    В Twitter такую парочку не могли не полюбить! Сестер тут же начали сравнивать со всем, чем только можно. В ход пошли и мультфильмы, и знаменитости, и магазины, и даже мотыльки.

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    В комментариях тоже нашлись такие же непохожие сестры. Александрия и Джессика так понравились одной из читательниц, что она их нарисовала.


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