Девушка показала, какие они с сестрой разные: впечатляющие фото



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boredpanda.com

Пользовательница Twitter Александрия поделилась забавным сравнением со своей сестрой Джессикой

Братья и сестры чаще всего выглядят более-менее одинаково, но вот Александрия и Джессика — явное и очень яркое исключение из правил.

Контраст между сестрами настолько зашкаливает, что девушки выглядят как героини мультиков, что и подтвердили пользователи Twitter.

Когда Александрия поделилась снимками со своей сестрой, ей в комментарии тут же накидали кучу примеров таких же абсолютных противоположностей со всего света!

И сестры, и их дома совсем не похожи друг на друга. Александрия считает, что дело в возрасте — у сестер разница в 8 лет.

«У нас с Джессикой всегда были разные интересы», — рассказала девушка.

Такая разница в стилях появилась, когда девушки повзрослели и стали одеваться как хотят.

В Twitter такую парочку не могли не полюбить! Сестер тут же начали сравнивать со всем, чем только можно. В ход пошли и мультфильмы, и знаменитости, и магазины, и даже мотыльки.

В комментариях тоже нашлись такие же непохожие сестры. Александрия и Джессика так понравились одной из читательниц, что она их нарисовала.