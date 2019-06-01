Девушка потратила 1000 часов на создание достаточно реалистичного костюма Анубиса



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boredpanda.com

Кто-то вышивает крестиком, кому-то интересно садоводство, тогда как дизайнерше из Швейцарии нравится создавать костюмы

Девушка потратила 1000 часов на создание достаточно реалистичного костюма Анубиса Мартина Хугентоблер, анубис, костюм, своими руками, сделай сам, талант.

Новый костюм Мартины Хугентоблер, которым она поделилась на Reddit, сразу пользователи отметили более 100 тыс. лайков и большим количеством комментариев. Безусловно, любительнице косплея было уделено много внимания, поскольку костюм действительно выглядит величественно.

«Данный персонаж — это статуя, которую я нашла в Сети, созданная Хуэй Цзоу (Hui Zou) и построенная студией R-one. Я сразу влюбилась в дизайн и спросила у художника, могу ли я сделать косплей, основанный на ней. Моя идея состояла в том, чтобы сделать собственную низкополигональную версию персонажа, и он согласился. Низкополигональная означает, что я хотела, чтобы костюм выглядел цифровым и искусственным, а не реалистичным, как будто бы ожила ранняя стилизованная 3D компьютерная графика. Поэтому я начала создавать свои собственные шаблоны в Blender, 3D-программе», — рассказала Мартина.

Самое удивительное то, что, как указано в описании, это всего лишь третий костюм, созданный этим игровым дизайнером.

«Я не считаю себя мастером в создании костюмов. У меня ещё есть чему учиться. Люблю заниматься этим», — сказала она.

«От планирования и до самого конца ушел год, я потратила на это около 1000 часов. Я все еще новичок в создании костюмов, поэтому иногда требуется большое количество попыток, чтобы заставить что-то работать. Например, я никогда раньше не заливала эпоксидную смолу, поэтому потребовалось четыре попытки, чтобы получить правильное сердце. Я потратила много времени на планирование того, как прикрепить все подвижные части доспехов. Я изготовила костюм из ПВХ, который является жёстким материалом, поэтому мне пришлось понимать, как вообще можно двигаться, как я могу самостоятельно влазить и выбираться из доспехов, и как сделать так, чтобы костюм можно было транспортировать по частям, потому что его детали огромны — особенно коса.»

«Синяя часть на горле — прозрачный светоотражающий винил. Это подобно тому, как смотреть сквозь солнцезащитные очки», — рассказывает дизайнер.

Люди были настолько впечатлены навыками этой мастерицы, что задали ей вопрос относительно того, будет ли когда-нибудь костюм продаваться. Дизайнер же ответила, что она пока не собирается продавать своё изделие и если она когда-нибудь задумается сделать это, то, скорее всего, он будет дорогим из-за всей той кропотливой работы, которую пришлось проделать, чтобы его изготовить.

Джерело: boredpanda.com