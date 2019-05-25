Татуировщик-самоучка делает необычные тату с жирными линиями и красочными пятнами



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telegraf.com.ua

Маттия Мамбо — тату-художник из Милана, который создает татуировки в виде графических интерпретаций любимых фруктов, знаменитостей и животных своих клиентов

Татуировки – великолепная форма искусства, люди склонны относиться к ним довольно серьезно. Что, вероятно, разумно. Они причиняют боль, они навсегда остаются на вашем теле, и они многое раскрывают о том, кто вы есть.

Маттиа Мамбо создает графические интерпретации любимых фруктов своих клиентов, знаменитостей и животных в минималистских татуировках.

Проекты используют толстые округлые линии, чтобы выделить форму объекта или лица, а яркие всплески цвета создают абстрактную версию предмета.

Иногда художник-татуировщик из Милана превращает форму слова в изобразительное изображение животного, как в его татуировке ленивца ниже.

Другие идеи и воплощения заимствованы из исторических художественных ссылок классического искусства, таких как знаменитая картина Рене Магритта или узнаваемая цветочная корона и черты лица Фриды Кало.

Мамбо делится тем, что он учился в художественной школе, но был самоучкой как татуировщик, и он разработал свой стиль (неструктурированный) Destrutturato случайно.

«Что меня больше всего вдохновило, так это моя страсть к графическому дизайну и логотипам – я люблю простые формы. Каждый день меня вдохновляет задача максимально упростить каждое изображение и сделать его понятным и интуитивно понятным, используя всего несколько черных линий. Но и черные линии, и цвета имеют основополагающее значение: цвета говорят о том, что черные линии не могут сделать».

Джерело: telegraf.com.ua