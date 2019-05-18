Неординарная подача бодрящего напитка: кофе с облаком из «сладкой ваты» покорило сеть
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Интересный способ подачи кофе в одном из кафе в Шанхае, Китай: напиток приносят с «облаком» из сахарной ваты
Похоже, что в наши дни одним из важнейших факторов перед тем, как насладиться любой вкусной едой или напитком, является вопрос о том, «насколько это неуместно».
Те предприятия, которые понимают отчаянную потребность своих клиентов в том, чтобы запечатлеть красоту своей еды, стараются изо всех сил доставить то, о чем другие места никогда не подумают. И если им повезет, их продукт быстро попадает в Интернет и становится новой тенденцией. Ранее у нас было черное мороженое, фраппучино с единорогом и даже радужные рогалики. Теперь на рынке появилось новое неуязвимое лакомство.
Кафе в Шанхае создало уникальный способ пить кофе.
Если вы один из тех людей, которым нужно, чтобы вещи были намного больше красивыми, чем практичными, эта чашка кофе - то, что вам обязательно понадобится.
Mellower Coffee в Шанхае теперь известен своим кофе «Сладкий маленький дождь».
Пищевые блоггеры стараются изо всех сил, чтобы получить этот восхитительно выглядящий кофе, и те, кто попробовал это, говорят, что кафе определенно обеспечивает высокий стандарт.
Sweet Little Rain продается за 58 юаней (или около $ 9).
Даже при том, что это выглядит абсолютно волшебным, некоторые люди, которые случайно попробовали это, говорят, что это определенно преувеличено и даже немного бесполезно.
Хотя это выглядит круто, люди отмечают, что это может быть довольно грязно.
Джерело: boredpanda.com