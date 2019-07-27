Очень странные дела: американцы показали места с третьего сезона сериала



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/justin.sparapani

Третий сезон сериала «Очень странные дела» недавно вышел на экранах, однако уже успел вызвать немалый шквал эмоций и комментариев

И пока в сети больше мемов, то один из американцев решил показать места съемок любимого сериала.

Двое жителей Орландо решили исследовать локации съемок 3-го сезона сериала «Очень странные дела», и получилось это довольно круто.

Олли Мэй и Джастин Спарапані проехали к Джорджии и взялись за поиски магазинов, улиц, школы Хоакінса и именно того торгового центра Старкорт, которые постоянно показывали в сериала. Для усиления эффекта они напечатали кадры из «Очень странных дел» и сделали фото на всех местах.

Для съемок третьего сезона сериала Netflix построили настоящий торговый центр, который находится внутри существующего шоппинг-молла, находящегося на реконструкции.

По данным издания, магазины в торговом центре были созданы в стиле 1980-х годов и оформлены с детальной точностью.





В частности, для съемок были оформлены интерьеры 40 магазинов и закусочных, в числе которых Burger King и The Gap. При этом некоторые из них так ни разу и не попали в кадр.