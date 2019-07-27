  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Очень странные дела: американцы показали места с третьего сезона сериала

    • Розсилка
    Очень странные дела: американцы показали места с третьего сезона сериала
    instagram.com/justin.sparapani

    Третий сезон сериала «Очень странные дела» недавно вышел на экранах, однако уже успел вызвать немалый шквал эмоций и комментариев

    И пока в сети больше мемов, то один из американцев решил показать места съемок любимого сериала.

    Двое жителей Орландо решили исследовать локации съемок 3-го сезона сериала «Очень странные дела», и получилось это довольно круто.

    Олли Мэй и Джастин Спарапані проехали к Джорджии и взялись за поиски магазинов, улиц, школы Хоакінса и именно того торгового центра Старкорт, которые постоянно показывали в сериала. Для усиления эффекта они напечатали кадры из «Очень странных дел» и сделали фото на всех местах.

    Для съемок третьего сезона сериала Netflix построили настоящий торговый центр, который находится внутри существующего шоппинг-молла, находящегося на реконструкции.

    По данным издания, магазины в торговом центре были созданы в стиле 1980-х годов и оформлены с детальной точностью.

    1 з 13
    на весь екран згорнути
    instagram.com/justin.sparapani
    instagram.com/justin.sparapani
    instagram.com/justin.sparapani
    instagram.com/justin.sparapani
    instagram.com/justin.sparapani
    instagram.com/justin.sparapani
    instagram.com/justin.sparapani
    instagram.com/justin.sparapani
    instagram.com/justin.sparapani
    instagram.com/justin.sparapani
    instagram.com/justin.sparapani
    instagram.com/justin.sparapani


    В частности, для съемок были оформлены интерьеры 40 магазинов и закусочных, в числе которых Burger King и The Gap. При этом некоторые из них так ни разу и не попали в кадр.

    Читайте також
    фотография кино искусство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ