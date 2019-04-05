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    Фото

    Экскаваторы-трансформеры загребают золото тоннами: фото

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    Экскаваторы-трансформеры загребают золото тоннами: фото
    behance.net

    Золотодобывающая компания заказала команде художников корпоративный календарь. Вот что из этого вышло

    На портале Behance появилась отличная работа студии CreativePeople Agency для золотодобывающей компании, в которой художники изобразили тяжелую карьерную технику в виде трансформеров.

    «Это, безусловно, самый необычный наш проект», – говорят авторы календаря. «Мы взяли за основу реальные фотографии мест, где ведется добыча золота. Эти инопланетные пейзажи призывали нас добавить что-то необычное». 

    «Но мы хотели придерживаться его естественного вида. Мы представляли, как могут выглядеть машины для добычи золота». 

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    behance.net
    behance.net
    behance.net
    behance.net
    behance.net
    behance.net
    behance.net
    behance.net
    behance.net
    behance.net
    behance.net
    behance.net

    «Работа в таких условиях – задача для героев, поэтому наши персонажи – это смелые роботы, для которых нет непреодолимых задач».

    Джерело: behance.net

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