Экскаваторы-трансформеры загребают золото тоннами: фото



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behance.net

Золотодобывающая компания заказала команде художников корпоративный календарь. Вот что из этого вышло

На портале Behance появилась отличная работа студии CreativePeople Agency для золотодобывающей компании, в которой художники изобразили тяжелую карьерную технику в виде трансформеров.

«Это, безусловно, самый необычный наш проект», – говорят авторы календаря. «Мы взяли за основу реальные фотографии мест, где ведется добыча золота. Эти инопланетные пейзажи призывали нас добавить что-то необычное».

«Но мы хотели придерживаться его естественного вида. Мы представляли, как могут выглядеть машины для добычи золота».

«Работа в таких условиях – задача для героев, поэтому наши персонажи – это смелые роботы, для которых нет непреодолимых задач».

Джерело: behance.net