Художница создает милые рисунки про дружелюбных и любящих котов



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boredpanda.com

Казалось бы, роскошность, грацию и пушистость кошек практически невозможно передать на рисунках — это богатство нужно видеть, трогать и гладить. Но есть на свете умельцы, которые справятся даже с такой непосильной задачей

Жизнь доказывает, что мир делится на две половины: тех, кто обожает любящую, преданную, а иногда и чрезмерно возбудимую природу собак, и тех, кто любит игривую, активную, но независимую кошачью компанию.

Люди, которые предпочитают компанию кошек и выбираю их как своих питомцев, наверняка слышали такие фразы, как «кошки коварны», «кошки не цепляются за своих хозяев», «кошки ищут себя», «кошки сами по себе» и т.д.

Но на самом деле все обстоит далеко не так. Кошатники прекрасно знают, что пушистые комочки с ушками и хвостом дружелюбные, милый и любящие создания.

Итальянская художница Маргарита Грассо создает теплые и милые иллюстрации именно о таких кошках и их жизни с хозяевами.

Она любит представлять окружающий нас мир в красках и с юмором, концентрируясь на деталях, которые могут подметить только люди, обладающие острым зрением. Она использует свои навыки, чтобы показать нам, какими кошки являются на самом деле.

Женщина изображает этих милых существ дремлющими рядом с детьми, играющими со старыми кассетами, пока их любящий хозяин слушает музыку, наслаждающимися семейными поездками или просто забавляющимися со своими сородичами.

На самом деле, все иллюстрации Грассо настолько милы, что легко могли появиться на страницах какой-нибудь детской книги.

Джерело: boredpanda.com