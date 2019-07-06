Фотограф поднимает воду в воздух и заставляет буквы летать



Розсилка ВІДПРАВИТИ

boredpanda.com

Не всегда для хорошего кадра нужны особенные вещи или программы, иногда сделать «магический» снимок можно с помощью подручных средств или продуктов из супермаркета

Это доказывает фотограф из Барселоны Хорди Пуч, который не только завораживает пользователей своими снимками, но и раскрывает все свои секреты.

В своем Instagram-аккаунте он показывает, как на фотографиях из книг вылетают все буквы, а вода поднимается в воздух, закручиваясь при этом в спираль — и все это происходит совсем без фотошопа.

И Пуч это доказывает, публикуя снимок «со стороны», на котором видно, что для создания магии на фото нужно совсем немного, например подставка для ручек.

Правда, у нее надо будет отрезать дно и сделать несколько дырок, но эффект превзойдет все ожидания. А для обработки снимка не придется осваивать даже азы фотошопа, в завершении фото надо просто подобрать понравившийся фильтр в Instagram.

Фотограф поделился в своем аккаунте и другими лайфхаками, которые помогут получить уникальный кадр. И профессиональные навыки при этом не нужны. Чем необычнее форма и структура предмета, тем уникальнее получатся фотографии, считает Пуч.

А в некоторых случаях для создания «магического» фото достаточно просто заглянуть любой в продуктовый магазин.

Совсем другим делом являются дополнительные предметы в кадре. Но и здесь нет ничего сложного.

Надо только взять обычную веревку и волчок, а также выбрать правильный ракурс — и кадр готов. А несложные движения с предметами придадут кадру завораживающую динамичность.

Как говорится, все гениальное — просто: в кадре обычный теннисный мяч, секрет заключается в том, что его заранее облили водой, потом мяч только подбросили в воздух и поймали в кадр.





Хорди Пуча можно назвать состоявшимся фотографом. Часть своих снимков он публикует в Instagram. Аудитория его подписчиков уже составляет свыше 234 тыс. человек и с каждым днем она только растет.

Джерело: boredpanda.com