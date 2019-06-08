Художник изобразил диснеевских принцесс в более реалистичной манере



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boredpanda.com

Художник и иллюстратор Андика Муксин из Джакарты, Индонезия, просто очарован миром Диснея

Художник сочетает в себе две страсти — иллюстрацию и Дисней в одну. Используя фотошоп, Муксин создает альтернативную вселенную, где Ариэль обнимает Кита Хэрингтона … и это абсолютно нормально!

Художник берет наших любимых персонажей Диснея и умело добавляет их в фотографии знаменитостей, смешивая жизненные ситуации с безграничной фантазией.

Ранее он также с помощью фотошопа изображал Покахонтас, Ариэль и других принцесс на фотографиях знаменитостей, но теперь он решил все изменить.

Вместо того чтобы «вставлять» известных принцесс в реальность, он стал вносить реальность в их жизнь. Индонезийский художник убрал блеск и гламур, окружающие наших любимых девушек, заменив их пиццей, неудачными селфи и другими нюансами повседневной жизни.

Получается очень забавно и необычно.

Джерело: boredpanda.com