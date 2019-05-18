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    Фото

    Instagram против реальности: снимки, раскрывающие правду об «идеальных» фотографиях

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    Instagram против реальности: снимки, раскрывающие правду об «идеальных» фотографиях
    boredpanda.com

    Мы все знаем, что большинство людей делятся идеализированной версией себя в социальных сетях, выбирая только лучшие образы, чтобы поделиться с миром

    Но некоторые «влиятельные лица» в Instagram довели эту концепцию до крайности. Они закидывают своих подписчиков образами, которые настолько далеки от реальности, что они могут сеять семена сомнения в умах некоторых людей, заставляя их стремиться к нереалистичным стандартам красоты, что дорого обходится их самооценке и психическому здоровью.

    Эти «идеальные» фотографии знаменитостей и других людей, которые вы видите вInstagram, далеки от случайных снимков, о которых они не знают.

    До того, как снимок будет загружен в социальные сети, уйдут часы на макияж, принятие выгодной позы и всевозможные редактирования фотографии.

    К счастью, есть люди, которые видят проблему в этом и пытаются раскрыть правду, которая происходит за кулисами. Просто не верьте тому, что вы видите в Instagram!

    Журналы — это просто иллюзия. Звезды не выглядят такими уж идеальными на самом деле. Их идеальная кожа и фигуры олимпийских богов — лишь результат тщательной работы в фотошопе. 

    Социальные сети изначально дали нам возможность заглянуть за кулисы, но к сожалению, большинство аккаунтов звезд теперь управляются менеджерами, которые не разрешают показывать что-либо, если это не было предварительно проверено и отредактировано.

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Хотя мы и восхищаемся, уважаем и даже идеализируем некоторых знаменитостей, мы так или иначе жаждем быть уверенными в том, что они тоже люди.

    Джерело: boredpanda.com

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