Вышел первый трейлер комедийного боевика «Дэдпул 2»

В ролике главный герой издевается над зрителями

В сети появился первый полноценный трейлер комедийного супергеройского экшена «Дэдпул 2». В нем зрителей знакомят с главным антагонистом героя Кейблом в исполнении Джоша Бролина, пишет «Главком». Как и в предыдущих роликах об этой картине, здесь не обошлось без шуток над зрителями (вся середина, где Дэдпул играет в

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«Дэдпул 2»

В ролике главный герой издевается над зрителями

В сети появился первый полноценный трейлер комедийного супергеройского экшена «Дэдпул 2». В нем зрителей знакомят с главным антагонистом героя Кейблом в исполнении Джоша Бролина, пишет «Главком».

Как и в предыдущих роликах об этой картине, здесь не обошлось без шуток над зрителями (вся середина, где Дэдпул играет в солдатиков). Также в ролике нашлось место для многих свежих сцен, а также старых и новых героев, включая жену Дэдпула Ванессу (Морена Баккарин), «любимого водителя такси» Допиндера (Каран Сони), а также мутантов Сверхзвуковой Боеголовки (Брианна Хилдебранд), Домино (Зази Битц) и других.

Напомним, что продолжение приключений Дэдпула снимет Дэвид Литч, начинавший карьеру в кино, как каскадер («V — значит вендетта» (2005), «Бойцовский клуб» (1999) и «300» (2006)). После этого он неплохо зарекомендовал себя в режиссуре: «Джон Уик» (2014) и «Атомная блондинка» (2017).

Режиссер первой части «Дедпула» Тим Миллер отказался от работы над продолжением из-за разногласий с исполнителем главной роли Райаном Рейнольдсом и будет заниматься перезапуском франшизы Терминатор совместно с Джеймсом Кэмероном.

Фильм обещает выйти на экраны 17 мая этого года.