  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
    Шоу-биз

    Вышел первый трейлер комедийного боевика «Дэдпул 2»

    В ролике главный герой издевается над зрителями
    В сети появился первый полноценный трейлер комедийного супергеройского экшена «Дэдпул 2». В нем зрителей знакомят с главным антагонистом героя Кейблом в исполнении Джоша Бролина, пишет «Главком». Как и в предыдущих роликах об этой картине, здесь не обошлось без шуток над зрителями (вся середина, где Дэдпул играет в
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 10:17
    • Розсилка
    &laquo;Дэдпул 2&raquo;&nbsp;
    «Дэдпул 2» 

    В ролике главный герой издевается над зрителями

    В сети появился первый полноценный трейлер комедийного супергеройского экшена «Дэдпул 2». В нем зрителей знакомят с главным антагонистом героя Кейблом в исполнении Джоша Бролина, пишет «Главком».

    Как и в предыдущих роликах об этой картине, здесь не обошлось без шуток над зрителями (вся середина, где Дэдпул играет в солдатиков). Также в ролике нашлось место для многих свежих сцен, а также старых и новых героев, включая жену Дэдпула Ванессу (Морена Баккарин), «любимого водителя такси» Допиндера (Каран Сони), а также мутантов Сверхзвуковой Боеголовки (Брианна Хилдебранд), Домино (Зази Битц) и других.

    Напомним, что продолжение приключений Дэдпула снимет Дэвид Литч, начинавший карьеру в кино, как каскадер («V — значит вендетта» (2005), «Бойцовский клуб» (1999) и «300» (2006)). После этого он неплохо зарекомендовал себя в режиссуре: «Джон Уик» (2014) и «Атомная блондинка» (2017).

    Режиссер первой части «Дедпула» Тим Миллер отказался от работы над продолжением из-за разногласий с исполнителем главной роли Райаном Рейнольдсом и будет заниматься перезапуском франшизы Терминатор совместно с Джеймсом Кэмероном.

    Фильм обещает выйти на экраны 17 мая этого года.

    Читайте також
    трейлер кино
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ