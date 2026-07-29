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Сили оборони уразили 10 енерговузлів на окупованих територіях за дві доби

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Сили оборони уразили 10 енерговузлів на окупованих територіях за дві доби
фото: скриншот з відео

Протягом операції 1-29 липня уражено 164 енергетичних цілей

Підрозділи Сил безпілотних систем за дві доби уразили 10 енерговузлів на окупованих територіях. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді, передає «Главком».

«+10 енерговузлів протягом 28-29 липня у Криму (шість) та у ТОТ Херсонщини, Луганщини (чотири) відпрацьовано Птахами СБС. Загальний рахунок протягом операції 1-29 липня склав 164 енергетичних цілей», – йдеться у повідомленні.

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До слова, Служба безпеки України успішно уразила інфраструктуру НПЗ «Лукойл-Пермнафтооргсинтез», розташованого на відстані понад 1500 км від України. Пожежа на НПЗ виникла після «прильоту» безпілотників. За попередніми даними, спалахнула установка первинної переробки нафти ‒ один із ключових технологічних об'єктів підприємства.

Також президент України Володимир Зеленський повідомив про нові результати українських далекобійних ударів по російських військових та промислових об'єктах. За його словами, українські сили уразили нафтопереробний завод і логістичний центр у Рязані, що розташовані приблизно за 360 км від українського кордону.

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Теги: енергетика війна Крим

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