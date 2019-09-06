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    Как меняется жизнь родителей после рождения ребенка (фото)

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    Как меняется жизнь родителей после рождения ребенка (фото)
    boredpanda.com

    Беззаботная жизнь может закончиться с наступлением тех или иных событий, к которым можно отнести и рождение ребенка

    «Это совершенно новый жизненный опыт»; «Ваши приоритеты будут перевернуты вверх дном» и «Ничто не может описать чувство, которое испытываешь когда впервые держишь собственного ребенка в своих руках», - эти фразочки часто слышат те, кто еще не имеет собственного чада от новоиспеченных мам и пап.

    Воспитание детей, безусловно, удивительное, полезное и меняет жизнь бесповоротно. Но, глядя на фото спокойных, веселых, волшебных холостяков до и после рождения малыша, так сразу и не скажешь.

    Теперь они вечно растрепанные, покрытые слюнями и одетые в растянуты спортивки. И подборка фотосравнений забавно подчеркивает некоторые изменения, которые проходят все родители.

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
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    boredpanda.com
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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
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    boredpanda.com
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    boredpanda.com
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    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Оказывается, что сутки не резиновые, появляется сотня обязанностей, а на себя времени не остается. Говорят, приоритеты после появления ребенка на свет могут измениться полностью, а «описать происходящее нельзя никакими словами».

    Джерело: boredpanda.com

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