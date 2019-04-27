Как приятно просто поваляться в кровати: интересный Instagram-аккаунт



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/stay_in_bed_with_me

Дизайнер аксессуаров Амели Пикар в свободное от работы время собирает на просторах Сети соблазнительные изображения, которые демонстрируют, как приятно бывает просто поваляться в кровати

В аккаунте stay_in_bed_with_me Пикар собирает атмосферные фотографии, художественные работы и кадры из знаменитых фильмов.

Главный герой этого Instagram — кровать. Люди на ней лишь аксессуар, позволяющий идеально выразить мысль о том, что время, проведенное в постели, порой бесценно.

Эстетский замысел Амели граничит с троллингом: наверняка ее подписчикам становится невыносимо тоскливо, когда посреди рабочего дня или в изнурительной поездке, заглянув в свою ленту Instagram, они встречают фотографию, которая изображает недосягаемое для них удовольствие от постели.

Француженка Амели Пикар — дизайнер аксессуаров, запустившая свой одноименный бренд в возрасте 28 лет, уже привлекла внимание модных изданий. О ней писали Vogue, Elle и L’Officiel, с ней сотрудничали дизайнер Гаррет Лейт, французская компания Le Coq Sportif и американская суперзвезда Памела Андерсон.

Пикар создает удивительные сумки, обувь и украшения, достойные самых обольстительных любительниц вечеринок.

Изысканные очертания в дизайне Амели сочетаются с нестандартными и кричащими цветовыми решениями: «Мои туфли немного нетрадиционные, но удобные, сексуальные и внезапные, старомодные, но прекрасно подходящие городу»

Джерело: style.rbc.ru