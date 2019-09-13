Какой была бы жизнь ленивцев в человеческом мире? Смешные комиксы



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boredpanda.com

Как вели бы себя левнивцы, живи они в нашей суровой человеческой реальности?

Ленивцы — фантастические создания, которые стали тотемным животным для многих личностей. Но никто не любит их так сильно, как японский художник Кейго.

Он рисует забавные и проницательные иллюстрации, в которых рассуждает на тему того, что бы было, если бы ленивцы жили среди нас.

Герои его комиксов работают, отдыхают, попадают в неловкие ситуации и сталкиваются с ежедневными проблемами, которые могут показаться знакомыми только очень-очень-очень медлительным людям.

Судя по иллюстрациям, их медлительность мешала бы не только им, но и окружающим.

В комиксах Кейго ленивцы осваивают профессии, которые им просто противопоказаны – доставщик, таксист и даже парикмахер.

Джерело: boredpanda.com