Какой была бы жизнь ленивцев в человеческом мире? Смешные комиксы
Как вели бы себя левнивцы, живи они в нашей суровой человеческой реальности?
Ленивцы — фантастические создания, которые стали тотемным животным для многих личностей. Но никто не любит их так сильно, как японский художник Кейго.
Он рисует забавные и проницательные иллюстрации, в которых рассуждает на тему того, что бы было, если бы ленивцы жили среди нас.
Герои его комиксов работают, отдыхают, попадают в неловкие ситуации и сталкиваются с ежедневными проблемами, которые могут показаться знакомыми только очень-очень-очень медлительным людям.
Судя по иллюстрациям, их медлительность мешала бы не только им, но и окружающим.
В комиксах Кейго ленивцы осваивают профессии, которые им просто противопоказаны – доставщик, таксист и даже парикмахер.
Джерело: boredpanda.com