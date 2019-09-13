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    Какой была бы жизнь ленивцев в человеческом мире? Смешные комиксы

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    Какой была бы жизнь ленивцев в человеческом мире? Смешные комиксы
    boredpanda.com

    Как вели бы себя левнивцы, живи они в нашей суровой человеческой реальности?

    Ленивцы — фантастические создания, которые стали тотемным животным для многих личностей. Но никто не любит их так сильно, как японский художник Кейго.

    Он рисует забавные и проницательные иллюстрации, в которых рассуждает на тему того, что бы было, если бы ленивцы жили среди нас. 

    Герои его комиксов работают, отдыхают, попадают в неловкие ситуации и сталкиваются с ежедневными проблемами, которые могут показаться знакомыми только очень-очень-очень медлительным людям.

    Судя по иллюстрациям, их медлительность мешала бы не только им, но и окружающим.

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    В комиксах Кейго ленивцы осваивают профессии, которые им просто противопоказаны – доставщик, таксист и даже парикмахер.

    Джерело: boredpanda.com

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