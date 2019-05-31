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    Karl For Ever: вечер в память о Карле Лагерфельде

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    Karl For Ever: вечер в память о Карле Лагерфельде
    vogue.ua

    Во время мужской Недели моды в парижском Гран-Пале состоится торжественный вечер Karl For Ever

    Легендарный дизайнер Карл Лагерфельд ушел из жизни 19 февраля. В память об уходе креативного директора модных Домов Chanel, Fendi и Karl Lagerfeld, компании решили устроить масштабное мероприятие и отдать дань уважения легенде мира моды.

    Так, 20 июня во время мужской Недели моды в парижском Гран-Пале состоится торжественный вечер Karl For Ever. 

    В рамках мероприятия гости смогут увидеть серию уникальных видео c Карлом Лагерфельдом: о его жизни и творчестве, редкие интервью, архивные кадры, беседы с его работниками, снимки из мастерской.

    В дополнение к видеоматериалам на мероприятии пройдут живые выступления танцоров, музыкантов, певцов и актеров, которые представят произведения, которыми восхищался Лагерфельд. 

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    Постановку торжественного события возглавил театральный режиссер Роберт Карсен, акцентируя внимание на легкости и непринужденности. «Однажды Карл сказал: «Похороны? Да я лучше умру». И именно поэтому для меня важно, чтобы всем, кто будет присутствовать на Karl For Ever, уж точно не было грустно». – прокомментировал Карсен.

    Джерело: vogue.ua

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