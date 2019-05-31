Karl For Ever: вечер в память о Карле Лагерфельде



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vogue.ua

Во время мужской Недели моды в парижском Гран-Пале состоится торжественный вечер Karl For Ever

Легендарный дизайнер Карл Лагерфельд ушел из жизни 19 февраля. В память об уходе креативного директора модных Домов Chanel, Fendi и Karl Lagerfeld, компании решили устроить масштабное мероприятие и отдать дань уважения легенде мира моды.

Так, 20 июня во время мужской Недели моды в парижском Гран-Пале состоится торжественный вечер Karl For Ever.

В рамках мероприятия гости смогут увидеть серию уникальных видео c Карлом Лагерфельдом: о его жизни и творчестве, редкие интервью, архивные кадры, беседы с его работниками, снимки из мастерской.

В дополнение к видеоматериалам на мероприятии пройдут живые выступления танцоров, музыкантов, певцов и актеров, которые представят произведения, которыми восхищался Лагерфельд.

Постановку торжественного события возглавил театральный режиссер Роберт Карсен, акцентируя внимание на легкости и непринужденности. «Однажды Карл сказал: «Похороны? Да я лучше умру». И именно поэтому для меня важно, чтобы всем, кто будет присутствовать на Karl For Ever, уж точно не было грустно». – прокомментировал Карсен.

Джерело: vogue.ua