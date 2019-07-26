Кейт Бекинсейл празднует день рождения: яркие фото актрисы

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Кейт Бекинсейл - яркая звезда на голливудском небосклоне. Актриса называет себя прабабушкой жанра, в котором воюют вампиры и оборотни, а герои – женщины

Кэтрин Ромари Бекинсейл родилась в актерской семье в Лондоне. Еще первокурсницей Кейт получила предложение сыграть в ленте Кеннета Брана «Много шума из ничего» по пьесе Уильяма Шекспира в компании Майкла Китона, Киану Ривза и Эммы Томпсон.

В 1993-м Бекинсейл трудилась на съемочной площадке, где создавалась историческая лента «Принц Ютландии», вновь по мотивам шекспировского произведения – трагедии «Гамлет», но со счастливым концом.

В 1994 году Бекинсейл появилась в комедийной ленте «Холодная ферма». Но затем наступило некоторое затишье. Предложенные роли в проектах класса «В» актриса отвергала, предпочитая им театральную сцену. В 1995-м она играла в спектакле «Чайка», который шел на сцене театра Тельмы Холтс. С труппой Кейт объехала всю Великобританию.

Ответить согласием артистка решила, получив предложение сняться в фильме «Дом призраков», который показался ей интересным.

В 2003-м последовал новый подъем - Кейт Бекинсейл появилась в большом сольном проекте под названием «Другой мир» Лена Уайзмана, принесшем актрисе новую порцию славы.

Насыщенным для Бекинсейл оказался 2004 год. Актриса появилась в двух лентах – в дорогостоящем американском проекте «Ван Хельсинг» в роли охотницы на вампиров и в картине «Авиатор» в образе звезды Голливуда Авы Гарднер.

Первая лента, несмотря на огромные вложения, не получила ожидаемого успеха. Участие в съемках «Авиатора» позволило Кейт подняться на кинематографический олимп: байопик Мартина Скорсезе о Говарде Хьюзе номинирован на 5 категорий премии «Оскар».

Успешным становится и следующий кинопроект под названием «Другой мир: Эволюция», где девушка сыграла главную роль. Фильм вышел в самом начале 2006 года и собрал огромную сумму в прокате. О Кейт Бекинсейл, сыгравшей вампиршу Селину, вновь заговорили критики и зрители.

В 2018-м на кинофестивале в Канаде Кейт представила новый проект со своим участием – драму «Воспитание». В фильме актриса исполнила роль приемной матери темнокожего нигерийского мальчика, которого родители отдали на усыновление в надежде, что сын вольется в общество белых, живущих по другим законам. Но планам не суждено сбыться – парень превращается в главаря скинхедов.