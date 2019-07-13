Киевский татуировщик запустил проект тату с украинскими соцреалистическими мозаиками



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instagram.com/bs13tattoo

Киевский татуировщик Коля Кольщик, что работает в студии Black Swallow Tattoo, объявил о начале работы над серией татуировок с советскими мозаиками

Инициативу поддержал фотопроект издательства «Основы» Decommunized: Ukrainian Soviet Mosaics. Тату-мастер сообщил, что вдохновлялся фрагментами работ по инстаграму проекта ukrainianmosaics.

«Монументальное искусство получило новую жизнь в 1960-х годах и массово создавалось для отделки фасадов и интерьеров до начала 1990-х. Авторами были неординарные и талантливые художники-монументалисты своего времени», - отмечает Коля.

Он рассказал, что тату с мозаиками делал и раньше - например, чайки с Киевского речного вокзала и фрагмент панно «Море и рыбы» из магазина «Океан» во Львове.

Непосредственно идея акции появилась во время работы над татуировкой для фотографа Евгения Никифорова, который документировал монументальное искусство для издания Decommunized: Ukrainian Soviet Mosaics.

«Это не только интересно, но и повод обратить внимание людей на тему и проблемы с ней связанные», - считает Коля.

Он разработал серию эскизов, которые доступны для заказа.

Часть средств пойдет на поддержку проекта Decommunized и новые экспедиции по поиску сохранившихся мозаик. Сейчас найдено более 3 тыс объектов во всех областях Украины.

«Это, наверное, единственный проект, который ищет и документирует украинские советские мозаики. Если бы не он, не было бы такой огромной базы фото мозаик, которые автор любезно предоставил в качестве материала для эскизов», - рассказал Коля.

Джерело: hmarochos.kiev.ua