Косплей этой девушки поразит любого: фото



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boredpanda.com

Дризана Литке из Колорадо, США, уже шесть лет занимается косплеем и относится к этому весьма серьезно. Но последний ее проект впечатлил даже самых прожженных скептиков

Все свои костюмы девушка делает сама — начиная от чертежей и эскизов и заканчивая покраской.

Дризана мастерски умеет рисовать и накладывать реалистичный грим, неслабо пугая на Хеллоуин простых прохожих. Последним проектом девушки стала Малефисента — сказочная злодейка, образ которой переосмыслили в 2014 году в одноименном фильме.

По словам Дризаны, только на крылья у нее ушло около 150 часов. Они полностью состоят из ткани, перьев и проволоки. Руководствуясь туториалами, косплеерша смогла сделать аниматронные крылышки, которые бы раскрывались и закрывались без видимых усилий с ее стороны.

Девушке это удалось, несмотря на то что раньше она использовала лишь светодиодные лампочки в паре костюмов. Но приложенные усилия Дризаны окупились с лихвой: девушка произвела настоящий фурор на «Комик-коне» — фестивале гик-культуры.

По словам девушки, косплей с каждым годом становится все сложнее, а люди, занятые в этой сфере, — профессиональнее и серьезнее.

Хороший косплеер должен удивлять свою публику качеством и комплексностью костюма. Никто больше не обрадуется образу, сделанному на коленке.

Тем более с каждым годом технологии и смекалка косплееров движутся вперед, и, чтобы не отстать от других, приходится придумывать что-то оригинальное.

Что ж, можно смело сказать, что Дризана своим образом Малефисенты открыла новое направление в косплее.

Джерело: boredpanda.com