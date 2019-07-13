Как изменились голливудские актеры для того, что бы сыграть супергероев Marvel (фото)



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boredpanda.com

Иногда трудно мотивировать себя ходить в спортзал. Но шестизначная и даже семизначная зарплата может помочь

Недавно фанат Marvel собрал фотографии актеров до и после того, как они сыграли свои крутые роли супергероев, и их трансформации тела просто невероятны.

Конечно, многие требовательные роли заставляют актеров работать еще до того, как они ступят на съемочную площадку, но если вы избиваете плохих парней на завтрак, в этом нет никаких сомнений.

Например, Крис Пратт прошел «три или четыре часа в день тяжелой работы», чтобы иметь возможность сниматься в «Стражах Галактики». Прежде чем бросить 60 фунтов за шесть месяцев, он весил около 300 фунтов.

Из всех актеров, которым приходилось собирать массу для своего фильма Marvel, лишь немногие взялись за эту задачу с такой самоотдачей и успехом, как Крис Хемсворт, когда он получил роль Тора.

В первом фильме Хемсворт объединился с тренером и бывшим морским котиком Даффи Гэвером, который применил подход старой школы бодибилдинга - с пристальным вниманием к рукам и плечам Хемсворта.

В конце концов, Тор часто появляется без рукавов, но редко без рубашки. В целом, Хемсворт набрал 20 фунтов, заложив основу для телосложения Тора в «Мстителях» и сольном продолжении «Тор: Темный мир».

В конце концов, Хемсворт стал образцом последовательности. «Люди видят Криса и думают, что он принимал стероиды, но он не трогал ни одного вещества», - говорит Гэйвер.

«Это было просто красное мясо, тяжелые грузы и немного протеинового порошка. Он просто решил выглядеть как Тор.

Джерело: boredpanda.com