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    Фото

    Любовь человека и питомца делает их невероятно похожими между собой: фото

    • Розсилка
    Любовь человека и питомца делает их невероятно похожими между собой: фото
    boredpanda.com

    Хозяева домашних животных сделали такие же прически, как у их любимчиков

    Существует классическая сцена в фильме «100 Далматинцев», где все владельцы выгуливают своих собак, и каждая пара выглядит в основном идентично. И если это просто мультяшное совпадение, прописанное сценаристами и авторами сказки, то в жизни, как оказалось, хозяева домашних питомцев зачастую очень похожи на своих любимчиков.

    Пользователь популярной мировой социальной сети Twitter Гарри Клейтон-Райт зашел на платформу, чтобы поделиться фотографией известной и стильной актрисы Элизабет Тейлор с ее питомцем ши-тцу. Глядя на фото можно было сказать, что прически девушки и пса – идентичны.

    Этот снимок вызвал большой резонанс в cети. Другие пользователи блога стали постить свои фотографии с четвероногими питомцами. Как оказалось, владельцы котов, собак и даже морских свинок зачастую очень похожи на своих домашних любимчиков. Проявляется это в прическе.

    Если пес лохматый и светлый, то у его владелица будет тот же оттенок волос и даже пробор на голове. И это касается не только женщин, но и мужчин. Фотографии собаководов иногда настолько поражают, что кажется, будто это не забавное сходство, а какой-то фотошоп.

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Хотя владельцы домашних питомцев в своих постах или же в комментариях под ними отмечают, что фото реальные и они не подвергались никаким программам по обработке.

    Джерело: boredpanda.com

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