Мать-фотограф сделала необычный фотопроект о девочках и праве выбора



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boredpanda.com

Принцесса или спортсменка, нежная и ранимая или сорвиголова: девочки бывают разные

Часто матери говорят, что их дочери никогда не будут заниматься спортом, потому что они слишком женственны для этого, или наоборот: они постоянно играют в мальчишеские игры и ни за что не наденут платье. Но стоит ли разделять их на категории, не давая шанса выйти за рамки созданного образа?

Фотограф и мать из Алабамы своим необычным фотопроектом показала, что девочки могут быть женственными и спортивными одновременно.

Идея создания необычного фотопроекта осенила Хезер Митчелл (Heather Mitchell) после общения с другими матерями в спортивном клубе, куда она привела свою 8-летнюю дочку на занятия футболом. Одна из женщин сказала, что девочка не сможет играть на поле, потому что она слишком «принцесса».

Эти слова зацепили Хизер и заставили задуматься над рамками, в которые ставит девочек общество. Почему им приходится выбирать —быть принцессой или быть спортсменкой? Почему они не могут совмещать женственность и силу одновременно?

Фотограф рассказала, что сама в школе занималась спортом и при этом всегда красила губы, выходя на игру. На следующий день они с дочкой опять отправились в спортклуб и там мама-фотограф сделала несколько снимков.

Когда Хизер разместила эти фото в фейсбуке, они начали набирать бешеную популярность. Ее публикациями поделились 200 тыс. раз и общество увидело, что девчонки способны делать все.

Родители Хезер всегда говорили, что она может быть такой, какой захочет. Только повзрослев, женщина увидела, что многие другие матери заставляют дочерей выбирать между спортивным и «мимишным» стилем.

Цель фотопроекта — показать девочкам, что не существует определенных рамок и они могут быть женственными и спортивными, творческими и умными одновременно. Каждая из них может достичь того, о чем мечтает.

Джерело: boredpanda.com