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    Модный бунт: Натали Крокет иронизирует над фэшн-съемкой

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    Модный бунт: Натали Крокет иронизирует над фэшн-съемкой
    instagram.com/nathaliecroquet

    Французская журналистка и стилист решила показать, что идеальных людей не существует

    Модный журналист, стилист и фоторедактор Жан-Поля Готье, Натали Крокет известна своим ироничным подходом к моде. Недавно Крокет дала старт собственному фото-проекту «Spoof».

    Темой публичного высказывания стала чрезмерная стандартизация внешности в модной индустрии.

    Пародируя известные съемки модных домов Givenchy, Lanvin, Etam, Lancome, Sonia Rykiel, Acne Studios, Isabel Marant, Натали на собственном примере показывает, что в нынешнее время отбор красавиц для реклам должен быть шире и оригинальней, а подача в модной съемке - разнообразней.

    В своих пародиях , играя на контрасте глянцевости и несовершенства внешности, Натали уже успела перевоплотиться в Наталью Водянову, Фрею Бехе Эриксен, Жизель Бундхен, Эди Кемпбэлл и многих других. 

    Первыми ироничные кампейны увидели жители Парижа, где еще в феврале состоялась выставка. 

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    instagram.com/nathaliecroquet
    instagram.com/nathaliecroquet
    instagram.com/nathaliecroquet
    instagram.com/nathaliecroquet
    instagram.com/nathaliecroquet
    instagram.com/nathaliecroquet
    instagram.com/nathaliecroquet
    instagram.com/nathaliecroquet
    instagram.com/nathaliecroquet
    instagram.com/nathaliecroquet
    instagram.com/nathaliecroquet

    Теперь Натали один за другим публикует снимки на собственной странице в Instagram, и уже заслужила восторженные отзывы коллег и поклонников моды.

    Джерело: maximum.fm

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