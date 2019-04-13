Модный бунт: Натали Крокет иронизирует над фэшн-съемкой
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Розсилка
Французская журналистка и стилист решила показать, что идеальных людей не существует
Модный журналист, стилист и фоторедактор Жан-Поля Готье, Натали Крокет известна своим ироничным подходом к моде. Недавно Крокет дала старт собственному фото-проекту «Spoof».
Темой публичного высказывания стала чрезмерная стандартизация внешности в модной индустрии.
Пародируя известные съемки модных домов Givenchy, Lanvin, Etam, Lancome, Sonia Rykiel, Acne Studios, Isabel Marant, Натали на собственном примере показывает, что в нынешнее время отбор красавиц для реклам должен быть шире и оригинальней, а подача в модной съемке - разнообразней.
В своих пародиях , играя на контрасте глянцевости и несовершенства внешности, Натали уже успела перевоплотиться в Наталью Водянову, Фрею Бехе Эриксен, Жизель Бундхен, Эди Кемпбэлл и многих других.
Первыми ироничные кампейны увидели жители Парижа, где еще в феврале состоялась выставка.
Теперь Натали один за другим публикует снимки на собственной странице в Instagram, и уже заслужила восторженные отзывы коллег и поклонников моды.
Джерело: maximum.fm