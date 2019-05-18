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    Мраморный маникюр признан главным бьюти-трендом лета

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    Мраморный маникюр признан главным бьюти-трендом лета
    instagram.com/made_by_color

    Эксперты мировой индустрии nail-арта назвали главный летний тренд в маникюре

    Им стал мраморный маникюр, который авторитетные мастера ногтевого дизайна называют переосмыслением классического френча. 

    Мраморный маникюр повторяет узор мрамора, который стал трендом в интерьерном искусстве и, по мнению экспертов, будет лидировать в списке актуальных ногтевых модных тенденций на протяжении всего лета.

    «Дизайн, вдохновленный глянцевыми столешницами и декором для дома, который мы сохраняли на Pinterest, обрел свою собственную жизнь, когда стал частью ногтевого дизайна», - пишут nail-эксперты портала.

    Одной из звездных поклонниц модного мраморного маникюра является американская певица Рианна. Накануне поп-звезда разместила на своей странице Instagram в сториз фото и видео своего мраморного маникюра, выполненного звездным мастером маникюра из Бирмингема Дженни Лонгворт. 

    Ее маникюр выполнен в классическом оттенке – светло-зеленом цвете с темно-зелеными вкраплениями. Впрочем, эксперты ногтевого дизайна рекомендуют не ограничиваться зеленой цветовой гаммой и экспериментировать с оттенками, воплощая свои самые смелые идеи.

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    instagram.com/honestlyombre
    Мраморный маникюр признан главным бьюти-трендом лета
    instagram.com/donna_cao
    instagram.com/made_by_color
    instagram.com/nails_by_abadagee
    instagram.com/donna_cao
    instagram.com/bajans4rihanna
    instagram.com/elevatednails
    instagram.com/truetouchnails_chino
    instagram.com/bajans4rihanna
    instagram.com/maniquremy
    instagram.com/jadetangtheartist
    instagram.com/maniquremy
    instagram.com/elevatednails

    «Вы можете выбрать приглушенные, нюдовые оттенки, которые являются универсальными и хорошо выглядят в любое время и в любом месте. Но радует то, что мраморный маникюр выглядит отлично при сочетании абсолютно разных оттенков и допускает использование практически любой цветовой схемы, а техника его исполнения – от размытия до эффекта кристалла позволяет экспериментировать с узорами и создавать уникальные дизайны!», - подытоживают эксперты.

    Джерело: refinery29.com

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