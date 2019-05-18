Мраморный маникюр признан главным бьюти-трендом лета
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Розсилка
Эксперты мировой индустрии nail-арта назвали главный летний тренд в маникюре
Им стал мраморный маникюр, который авторитетные мастера ногтевого дизайна называют переосмыслением классического френча.
Мраморный маникюр повторяет узор мрамора, который стал трендом в интерьерном искусстве и, по мнению экспертов, будет лидировать в списке актуальных ногтевых модных тенденций на протяжении всего лета.
«Дизайн, вдохновленный глянцевыми столешницами и декором для дома, который мы сохраняли на Pinterest, обрел свою собственную жизнь, когда стал частью ногтевого дизайна», - пишут nail-эксперты портала.
Одной из звездных поклонниц модного мраморного маникюра является американская певица Рианна. Накануне поп-звезда разместила на своей странице Instagram в сториз фото и видео своего мраморного маникюра, выполненного звездным мастером маникюра из Бирмингема Дженни Лонгворт.
Ее маникюр выполнен в классическом оттенке – светло-зеленом цвете с темно-зелеными вкраплениями. Впрочем, эксперты ногтевого дизайна рекомендуют не ограничиваться зеленой цветовой гаммой и экспериментировать с оттенками, воплощая свои самые смелые идеи.
«Вы можете выбрать приглушенные, нюдовые оттенки, которые являются универсальными и хорошо выглядят в любое время и в любом месте. Но радует то, что мраморный маникюр выглядит отлично при сочетании абсолютно разных оттенков и допускает использование практически любой цветовой схемы, а техника его исполнения – от размытия до эффекта кристалла позволяет экспериментировать с узорами и создавать уникальные дизайны!», - подытоживают эксперты.
Джерело: refinery29.com