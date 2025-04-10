Прем'єр-міністрка Данії вразила користувачів тим, як проводить вихідні
Метте Фредеріксен опублікувала фото на своєму садовому тракторі
Прем'єр-міністрка Данії від Соціал-демократичної партії Метте Фредеріксен показала, як проводить недільний вихідний: вона поділилася світлиною, де катається на садовому тракторі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі політикині.
«Сьогодні у мене вихідний. Щасливої неділі у весняну погоду», – написала Метте у своєму дописі.
У коментарях користувачі її тепло підтримали та бажали їй гарного вихідного.
Підтримали її також однопартійці. У коментарях міська політикиня Рудерсдаля від соціал-демократів написала, що гарних вихідних багато не буває. А відомий у Данії британський комік пожартував, що це громадський транспорт до Північної Ютландії – північного регіону країни.
Нагадаємо, що Данія оголосила про надання 25-го пакета допомоги Україні. Новий пакет допомоги на 6,7 млрд данських крон (майже $970 млн) розрахований на забезпечення підтримки України протягом 2025-2027 років.
Раніше після скандального візиту Джей Ді Венса до Гренландії завітала прем’єрка Данії. Метте Фредеріксен прагне підтримати автономію на тлі тиску з боку США.
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