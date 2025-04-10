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Прем'єр-міністрка Данії вразила користувачів тим, як проводить вихідні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Метте Фредеріксен показала, як проводить вихідний
фото: Facebook/Mette Frederiksen

Метте Фредеріксен опублікувала фото на своєму садовому тракторі

Прем'єр-міністрка Данії від Соціал-демократичної партії Метте Фредеріксен показала, як проводить недільний вихідний: вона поділилася світлиною, де катається на садовому тракторі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі політикині.

«Сьогодні у мене вихідний. Щасливої неділі у весняну погоду», – написала Метте у своєму дописі.

У коментарях користувачі її тепло підтримали та бажали їй гарного вихідного.

Прем'єр-міністрка Данії вразила користувачів тим, як проводить вихідні фото 1
Прем'єр-міністрка Данії вразила користувачів тим, як проводить вихідні фото 2
скриншот коментарів під постом Метте Фредеріксен (переклад)

Підтримали її також однопартійці. У коментарях міська політикиня Рудерсдаля від соціал-демократів написала, що гарних вихідних багато не буває. А відомий у Данії британський комік пожартував, що це громадський транспорт до Північної Ютландії – північного регіону країни.

Метте Фредеріксен – це данська політична діячка, лідерка Соціал-демократів з 2015 року. Вона обіймає посаду прем'єр-міністрки Данії з 27 червня 2019 року. Саме вона під час 60-ї Мюнхенської конференції з безпеки заявила, що Данія передасть Україні всю свою артилерію.

Нагадаємо, що Данія оголосила про надання 25-го пакета допомоги Україні. Новий пакет допомоги на 6,7 млрд данських крон (майже $970 млн) розрахований на забезпечення підтримки України протягом 2025-2027 років.

Раніше після скандального візиту Джей Ді Венса до Гренландії завітала прем’єрка Данії. Метте Фредеріксен прагне підтримати автономію на тлі тиску з боку США.

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Теги: Данія прем’єр-міністр

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