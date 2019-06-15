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    Фото

    National Geographic определил лучшие тревел-фотографии 2019 года

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    National Geographic определил лучшие тревел-фотографии 2019 года
    boredpanda.com

    Фото заснеженной рыбацкой деревни в Гренландии, стервятник, парящий в небе в Испании, и трио артистов, готовящихся к оперному спектаклю в Китае стали Лучшими тревел-фотографиями 2019 года

    Редакция National Geographic выбрала победителей конкурса лучшей тревел-фотографии в категории: Города, Люди и Природа.

    Гран-при в категории Города получил фотограф Вэйминь Чу за Гренландскую зиму — фото заснеженной рыбацкой деревушки Упернавик, расположенной на северо-западе Гренландии.

    «Упернавик - рыбацкая деревня на крошечном острове в западной Гренландии. Исторически, гренландские здания были окрашены в разные цвета для обозначения разных функций, от красных витрин до синих рыбацких домов - полезное отличие, когда пейзаж покрыт снегом. Эта фотография была сделана во время моего трехмесячного личного фотопроекта, чтобы представить жизнь в Гренландии»,- рассказывает фотограф. 

    Гран-при в категории Люди получила фотография Хуайфэн Ли, которая называется Время шоу. На ней запечатлена группа артистов оперы, которая готовится к выступлению, она снята в округе Личэн, провинсии Шаньси, Китай.

    В категории Природа гран-при досталось фотографу Тамаре Блазкес Хайк за фотографию, которая получила название Нежные глаза. На ней — полет стервятника в небе Национального парка Монфрагуэ в Испании.

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    boredpanda.com
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    boredpanda.com
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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    «Великолепный гриф-грифон парил в небе в Национальном парке Монфрагу в Испании. Как можно сказать, что стервятники приносят плохие предзнаменования, глядя на такую нежность в глазах этого грифа? Стервятники являются важными представителями окружающей среды, поскольку они заботятся о переработке мертвого вещества. Стервятники - это благородные и величественные животные - короли небес. Глядя на их полеты, мы должны чувствовать себя униженными и восхищаться ими.»

    Джерело: boredpanda.com

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