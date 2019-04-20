Названные главные свадебные тренды весны-лета 2020



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vogue.ua

Подошла к концу Неделя свадебной моды сезона весна-лето 2020 и пришло время подвести итоги

Среди главных трендов: минималистичные и лаконичные платья, длинные невесомые шлейфы, обилие воздушных перьев, полупрозрачные ткани, объемные банты и королевские турнюры, асимметричные юбки, брючные ансамбли и мерцающие подвенечные ободки.

Невесты-минималистки наверняка уже добавили в закладки лаконичное атласное платье Меган Маркл, специально разработанное для нее дизайнером Клер Уэйт Келлер. В новом сезоне дизайнеры, вдохновившись образом герцогини Сассекской, подготовили элегантные варианты подвенечных образов. Так, Cushie, Danielle Frankel, Amsale и даже Viktor & Rolf продемонстрировали изящные монохромные варианты, которые никогда не выйдут из моды.

Перья с каждым сезоном набирают всю большую популярнось среди свадебных коллекций дизайнеров, а невесты с радостью надевают подвеченые платья, усыпанные невесомыми белоснежными перьями. В сезоне весна-лето 2020 дизайнеры нашли множество способов их использования – от пушистой отделки королевского платья с открытыми плечами Zuhair Murad до модели, напоминающей пачку балерины из коллекции Oscar de la Renta.

Если классическое бальное платье кажется слишком предсказуемым, но все же хочется добавить объема, на помощь приходят свадебные платья с небанальными деталями. Так, творческий дуэт Виктора Хорстинга и Рольфа Снорена сделали ставку на сложносочиненную атласную юбку, в то время как Вера Вонг пошла против правил и надела асимметричный, заколотый вручную турнюр на переднюю часть кремового тюля.

Дизайнеры в новом сезоне экспериментировали с бальными платьями, даря им новое прочтение. Так, на смену классическим пышным юбкам приходят альтернативные варианты, демонстрирующие ноги и туфли невесты. Дизайнеры конструируют теперь платье таким образом, чтобы сохранить королевский длинный шлейф при этом создавая невесте максимальный комфорт при ходьбе.

Для невест, которые не любят тюль и кринолины, пышные платья и силуэтные модели с длинными шлейфами, дизайнеры подготовили нечто интересное в новом сезоне. В центре внимания: комбинезоны, вдохновленные эстетикой 1970-х годов как в коллекции Viktor & Rolf, брючные ансамбли с кружевными кейпами Cushnie, а также классический дуэт белых брюк и воздушной блузы со встроенными шлейфами Сarolona Herrera и Danielle Frankel, которые можно носить и после свадьбы.





Джерело: vogue.ua