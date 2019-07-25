Нейросеть Aiportraits превращает фото людей в шедевры искусства



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boredpanda.com

Когда-то самые богатые деятели общества сидели и часами ждали, чтобы их портрет нарисовали. Сегодня все, что нужно для портрета, – сделать селфи

Инструмент AI Portraits делает еще лучше: он может взять любой портрет и «нарисовать» его в реальном времени. Полученные пародии на Рембрандта или Караваджо выходит в разрешении 4k.

Этот инструмент создали Мауро Мартино, Эмануэле дель Соццо и Оуэн Корнеком MIT-IBM Watson AI Lab, а также Люка Сторнауоло из Политехнического университета Милана и Лиза Газеева.

Нейросети «скормили» более 45 тысяч картин из Европы XV века. Почему именно XV век? Именно тогда в высших слоях общества обрели популярность реалистичные портреты.

В отличие от обычных приложений, которые применяют хитрые фильтры к вашим селфи, чтобы создавать «картины», AI Portraits обучен решать, какой стиль лучше всего подойдет для вашей фотографии.

«Детали лица и фона способствуют выбора стиля», – объясняет команда. Приложения обычно резко меняют цвета существующих изображений, но редко меняют их стили.

Такой подход обеспечивает более реалистичные «картины», сродни тем, что были в прошлом. Но это также означает, что блестящие улыбки во весь рот заменяются более мрачными ухмыками. Команда объяснила, что художники той эпохи редко изображали улыбки. Их оставляли для «более комичного жанра живописи».

«Эта неспособность искусственного интеллекта воспроизводить наши улыбки рассказывает нас кое-что об истории искусства», – добавляют они.

Создатели подчеркивают, что все фотографии, представленные на серверах программы, не будут использоваться «для каких-либо других целей, и будут немедленно удалены».