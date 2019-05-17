Новый тренд: прозрачный кемпинг и полное погружение в природу



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boredpanda.com

Что может быть лучше, чем 5-звездочный отель? 5-миллиардный отель.

Кемпинг означает, что вы оставляете телевизор, видеоигры и большую часть стресса дома, обретая комфорт на природе. А недавний тренд в Instagram популяризирует способ сделать этот опыт еще более захватывающим. Это называется прозрачный кемпинг.

Помимо специализированных палаток, люди также загружают фотографии отдыха в своих палатках после утомительного похода или длительного плавания, только без верхней части и с застежками-молниями вниз.

Вы не сможете сделать это во время дождя или сильного ветра, но если погода подходящая и вам просто нужно хорошо отдохнуть, почему бы не насладиться видом? Предполагать, что комары не проблема, конечно. Но не во всех местах обитают миллионы насекомых, живущих на квадратном дюйме.

Но кемпинг это гораздо больше, чем захватывающие дух пейзажи. Когда вы находитесь в дикой природе, вы учитесь решать многие проблемы. Каждый должен научиться правильно разбивать палатку, разжигать костер, и вы не можете заблудиться в лесу, собирая бревна. Другие походные мероприятия, такие как рыбалка, походы или катание на байдарках, также включают в себя довольно много проблем.

Другой действительно важный аспект кемпинга - это то, как он помогает вам строить и укреплять отношения. Вы получаете возможность общаться с людьми, не отвлекаясь даже до поздней ночи. И всегда есть о чем поговорить. Просто соберитесь у костра и поделитесь историями о том, чем вы занимались в этот день.

Кемпинг это не очаровательное занятие, но в этом его прелесть. Вам не нужно хорошо выглядеть. Вы можете просто наслаждаться и гордиться тем, что завершили все те мероприятия, которые происходили в течение дня.

Джерело: boredpanda.com