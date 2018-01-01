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    На свадьбе чиновника избили украинскую телеведущую. Появилось видео

    Девушка привлекла своих обидчиков к отвественности
    В воскресенье, 18 февраля, в Киеве проходила свадьба главы Холодногорского района Харькова Максима Мусеева и ведущей программы Instabox на телеканале Music Box Евы Субботиной. В ходе праздника была избита телеведущая «Нового канала» Елена Филонова. Об этом девушка сообщила на своей странице в Instagram. Как пояснила Филонова, к ней
    • Сьогодні, 19:17
    • Розсилка
    Елена Филонова
    Елена Филонова

    Девушка привлекла своих обидчиков к отвественности

    В воскресенье, 18 февраля, в Киеве проходила свадьба главы Холодногорского района Харькова Максима Мусеева и ведущей программы Instabox на телеканале Music Box Евы Субботиной. В ходе праздника была избита телеведущая «Нового канала» Елена Филонова. Об этом девушка сообщила на своей странице в Instagram.

    Как пояснила Филонова, к ней подошел мужчина с претензией, что она толкнула одну гостью. «Я обратилась к девушке и спросила, правда ли это. Она сказала, что все в порядке и ее никто не толкал. Но мужчина начал вести себя неадекватно, нападать на меня и оскорблять», – рассказала ведущая.

    В то время, как она рассказывала об этом на камеру – на видео появился мужчина, который высказал претензии к телеведущей. Филонова обозвала этого человека ган**ном, после чего тот подошел к женщине и применил физическую силу.

    «Он же ненормальный», – кричала Филонова во время того, когда свидетели происшествия пытались ее успокоить.

    Пресса отмечает, что нападавший очень похож на продюсера Music Box UA Дениса Коновалова. Судя по его странице в Instagram, Коновалов должен был присутствовать на свадьбе. До начала церемонии мужчина опубликовал в своем аккаунте фото с Мусеевым.

    После этого Филонова написала заявление в полицию своего обидчика.

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    Джерело: 24 канал

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