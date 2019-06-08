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    Самобытная красота: необычные витрины магазинов в Сомали

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    Самобытная красота: необычные витрины магазинов в Сомали
    boredpanda.com

    Весьма необычное внешнее оформление магазинов в столице Сомали Могадишо неизменно удивляет посетителей города

     Яркие и порой очень забавные картины украшают стены более ста магазинов, парикмахерских, автосервисов, чайных, кальянных и других детищ малого бизнеса.

    Каждый раз, когда вам кажется, что вы живете в ужасных условиях - взгляните на государства, где люди не получают элементарного: питьевой воды, безопасности или образования. Например, Сомали. Одно из самых опасных мест на планете.

    Здесь сильны позиции фундаментальных исламистов и приверженцев «Аль-Каиды», а последние лет 30 не прекращается военный конфликт между различными кланами и сепаратистскими образованиями. Страна погрязла в разрухе и череде терактов. Но сомалийские художники украшают фасады росписями и помогают людям, не умеющим читать.

    Сомали - это страна с полностью разрушенной государственностью. Из-за сложившейся ситуации сомалийцы бегут в приграничные страны, Европу и США. Вернуться назад они не могут из-за засухи, неурожая и голода. Ведь, по статистике, около половины населения страны страдает из-за нехватки продовольствия. Система образования здесь находится в упадке, поэтому большинство людей просто-напросто не умеют читать.

    Репортаж сомалийского фотографа Фейсала Омара рассказывает о том, как искусство помогает жителям его родной страны ориентироваться в повседневной жизни. И это, пожалуй, одна из самых красочных повестей про африканское государство.

    Человека на фото зовут Муавие Хуссейн Сиду. Он также известен как Shik Shik (Шик Шик). С 12 лет он оформляет фасады торговых точек Могадишо (столицы Сомали), чтобы жители понимали, какие услуги и товары они могут получить в том или ином месте. К тому же яркие краски разбавляют мрачный городской пейзаж.

    Сам художник так описывает свою работу: «Я начал рисовать в 1997 году и всегда мечтал быть художником. Я создаю авторские изображения - и это мое мастерство. Написанные мной картины уникальны. Они показывают обыденную сомалийскую культуру».

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Отец Хуссейна Сиду был коммерческим художником и передал свои знания сыну. Благодаря такому навыку Сиду может прокормить не только свою семью, но и поддержать уже пожилого отца. Несмотря на тяжелую ситуацию в стране, он все еще мечтает продемонстрировать свои работы за границей и рассказать о своем творчестве миру.

    Джерело: boredpanda.com

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