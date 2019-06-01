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    Фото

    От старинной библиотеки к современному Apple Store: фото

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    От старинной библиотеки к современному Apple Store: фото
    Фото: Foster + Partners

    Именитое британское архитектурное бюро Foster + Partners совместно с командой дизайнеров поработали над тем, чтобы здание неоклассической библиотеки в Вашингтоне превратилось в фирменный магазин Apple

    Здание в стиле бозар было возведено на площади Маунт-Вернон в столице США в 1903 году по проекту компании Ackerman & Ross.

    Тогда она стала первой публичной библиотекой Вашингтона и первым общественным заведением, в который позволяли заходить всем, независимо от цвета кожи.

    Библиотека переехала оттуда в 1970-е, и с тех пор назначение здания неоднократно менялось.
    В 2016-м Apple объявила о намерении обновить объект. Открывшееся внутри заведение получило название Apple Carnegie Library.

    Архитекторы из Foster + Partners совместно с командой дизайнеров Apple поработали над тем, чтобы превратить бывшую библиотеку в современное торговое пространство, но при этом не затмить величие самого здания.

    Материалы и детали исторических фасадов и интерьеров были сохранены. Мраморный экстерьер решили отреставрировать, а внутри здания были использованы материалы, которые бы соответствовали тем, которые использовали в начале прошлого века.

    В центре магазина обустроили атриум. Прозрачный потолок обрамляют балконы, которые позволяют посетителям на верхнем уровне наблюдать за происходящим внизу.

    Кроме исторической составляющей, значительное внимание в реновации здания архитекторы уделили теме экологии. Они использовали в основном местные материлы, сделали акцент на дневном освещении и восстановили естественную вентиляцию.

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    Фото: Foster + Partners
    Фото: Foster + Partners
    Фото: Foster + Partners
    Фото: Foster + Partners
    Фото: Foster + Partners
    Фото: Foster + Partners
    Фото: Foster + Partners
    Фото: Foster + Partners
    Фото: Foster + Partners
    Фото: Foster + Partners

    Воплотить проект удалось за 2 года. На него потратили примерно 30 миллионов долларов США.

    Джерело: 24tv.ua

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