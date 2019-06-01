От старинной библиотеки к современному Apple Store: фото



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Фото: Foster + Partners

Именитое британское архитектурное бюро Foster + Partners совместно с командой дизайнеров поработали над тем, чтобы здание неоклассической библиотеки в Вашингтоне превратилось в фирменный магазин Apple

Здание в стиле бозар было возведено на площади Маунт-Вернон в столице США в 1903 году по проекту компании Ackerman & Ross.

Тогда она стала первой публичной библиотекой Вашингтона и первым общественным заведением, в который позволяли заходить всем, независимо от цвета кожи.

Библиотека переехала оттуда в 1970-е, и с тех пор назначение здания неоднократно менялось.

В 2016-м Apple объявила о намерении обновить объект. Открывшееся внутри заведение получило название Apple Carnegie Library.

Архитекторы из Foster + Partners совместно с командой дизайнеров Apple поработали над тем, чтобы превратить бывшую библиотеку в современное торговое пространство, но при этом не затмить величие самого здания.

Материалы и детали исторических фасадов и интерьеров были сохранены. Мраморный экстерьер решили отреставрировать, а внутри здания были использованы материалы, которые бы соответствовали тем, которые использовали в начале прошлого века.

В центре магазина обустроили атриум. Прозрачный потолок обрамляют балконы, которые позволяют посетителям на верхнем уровне наблюдать за происходящим внизу.

Кроме исторической составляющей, значительное внимание в реновации здания архитекторы уделили теме экологии. Они использовали в основном местные материлы, сделали акцент на дневном освещении и восстановили естественную вентиляцию.

Воплотить проект удалось за 2 года. На него потратили примерно 30 миллионов долларов США.

Джерело: 24tv.ua