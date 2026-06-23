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Зірка «Гаррі Поттера» з'явилася на публіці в компанії принца Вільяма та розповіла кумедну історію

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Емма Вотсон показалася з принцом Вільямом та Бенедиктом Камбербетчем
фото: Іnstagram/emmawatson

Емма Вотсон поділилася курйозною історією зі свого дитинства 

22 червня, зірка фільмів про «Гаррі Поттера» Емма Вотсон відвідала бізнес-форум The Royal Foundation United for Wildlife у Лондоні. Актрису помітили у компанії принца Вільяма та актора Бенедикта Камбербетча. Про це пише «Главком» із посиланням на допис зірки в Instagram.

У своєму блозі Емма Вотсон опублікувала допис, де розповіла про проблему торгівлі дикими тваринами. Також активістка наголосила на необхідності охорони тварин, які перебувають на межі зникнення.

Емма Вотсон також відома, як активістка, тож вона долучилася до заходу в межах Лондонського тижня кліматичних дій. Під час події акторка мала нагоду поспілкуватися з принцом Вільямом і Бенедиктом Камбербетчем. Вони обговорювали захист природи та спільну відповідальність за довкілля.

Зірка «Гаррі Поттера» з'явилася на публіці в компанії принца Вільяма та розповіла кумедну історію фото 1
фото: Іnstagram/emmawatson

До свого допису Емма Вотсон додала фото, де вона сидить поруч із принцом Вільямом та Бенедиктом Камбербетчем. А на окремих світлинах можна побачити, як актори та принц Уельський вели бесіду під час виступу на форумі.

Емму Вотсон помітили у компанії принца Вільяма та актора Бенедикта Камбербетча
Емму Вотсон помітили у компанії принца Вільяма та актора Бенедикта Камбербетча
фото: Іnstagram/emmawatson

Під час розмови акторка поділилася кумедною історією зі свого дитинства. Вона розповіла, як одного разу помітила біля будинку групу чоловіків із довгофокусними об'єктивами й вирішила, що папараці намагаються сфотографувати її без дозволу.

«Я побачила величезну кількість чоловіків з довгими об'єктивами», – пригадала Вотсон. Однак з'ясувалося, що фотографи «полювали» не на зірку, а на рідкісного хижого птаха – шуліку рудого.

Зірка «Гаррі Поттера» з'явилася на публіці в компанії принца Вільяма та розповіла кумедну історію фото 2
фото: Іnstagram/emmawatson

До слова, у дискусії також взяли участь телеведуча Джун Сарпонг та колишній віцепрезидент США Альберт Гор. Форум, який відвідала Емма Вотсон, влаштувала організація United for Wildlife, яка була створена у 2013 році принцом Вільямом та Королівським фондом. Вона займається боротьбою з екологічними злочинами та незаконною торгівлею дикими тваринами, а також підтримує людей, які займаються охороною природи по всьому світу.

Нагадаємо, популярна британська акторка Емма Вотсон, найбільш відома за роллю Герміони у фільмах про «Гаррі Поттера», показалася з новим обранцем. Партнером акторки виявився бізнесмен Гонсало Хевія Байєрес спадкоємець однієї з найбагатших родин Мексики.  Пара показалася разом під час відпочинку на гірськолижному курорті Куршевель у Франції. Також закохані разом відпочивали на ще одному курорті узбережжя Мексики Пунта-Міті.

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Теги: акторка Гаррі Поттер Лондон Принц Вільям

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