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    Пасхальные украшения: фото ярких идей, которые легко реализовать

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    Пасхальные украшения: фото ярких идей, которые легко реализовать

    Уже можно подбирать идеи о том, каким же может быть Пасхальный декор и какие лучше выбрать Пасхальные украшения для интерьера

    В европейских странах Пасха, или как они именуют этот праздник — Easter, отмечается немного раньше, но символы сохраняются почти те же. Только вместо крашеных яиц европейцы привыкли видеть в своем доме в канун Easter пасхальных кроликов, которые «приносят» в дом корзинки с яйцами.

    Чтобы этот праздник был незабываемым и ярким, можно соединить собственные традиции с европейскими обычаями и украсить дом особым образом, придумать свой праздничный декор.

    Пасхальные подсвечники и свечи

    Обычно данные украшения делают в форме яйца, что совершенно не сложно. Нужно залить жидкий воск в яичную скорлупу, поместить в него фитиль и дать воску застыть. Через некоторое время у вас будут необычные свечи, которые можно выполнить в различных цветах.

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    Пасхальные гирлянды

    Эти украшения будут отличным элементом декора и станут замечательным занятием для ваших детей, пока вы готовите праздничный обед. Покажите ребятам, как вырезать кружки в форме яйца, нанизать их на ленточки и потом вместе развесьте их по дому.

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    Композиции из цветов

    Цветы всегда приносят радость и свежесть в дом. Пасха знаменует приход весны и тепла, так что обязательно украсьте свой дом живыми цветами. Их можно соединить в любом виде – от простого букета в вазе до красивого веночка.

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    Пасхальное дерево

    Чтобы сделать такое украшение дома к Пасхе, необходимо ведерко (для льда, садовое и т.д.) наполнить специальной цветочной пеной или любым материалом, который будет держать веточки. Затем поместите в него веточки вербы или фруктовых деревьев. Можно использовать любую вазу, заполненную водой и галькой или простыми небольшими камушками, и только что срезанные веточки деревьев или кустарника.

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    Пасхальная корзинка

    Пасхальная корзинка – это неотъемлемая часть праздника Пасхи. Она символизирует языческие верования, помогает задабривать богов ради получения достатка. Широкое использование корзины связано с ее удобством. Красивую корзинку, сделанную своими руками, можно нести в церковь, дарить родственникам и друзьям в качестве пасхального подарка. Ее делают из тонкого ДСП или плотного картона, оформляют цветными бумажными полосками, ленточками, листьями деревьев, аппликациями и т.д. Вы можете сделать специальную корзинку для ребенка, украсив ее сказочными героями или яркими цветочками.

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    Пасхальный венок

    Пусть при входе в ваш дом друзей и родных приветствует праздничный красивый Пасхальный венок. Классическими цветами Пасхального венка принято считать белый, красный и зеленый. Часто можно увидеть в нем ярко-желтые и белые весенние цветы. Такой элемент декора можно сделать с помощью искусственных цветов и тонких веточек, а также переплести разноцветные или простые яйца красивой лентой, соединить цветы и яйца, декорировать венок небольшим гнездышком, зайцем, либо оформить в виде корзинки.

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    Писанки

    Не забудьте сделать необычными пасхальные яйца. Даже если вы не умеете красиво их расписывать, не расстраивайтесь. Можно очень легко и просто сделать красивые пасхальные яйца своими руками.

    rospis

    Озорной цыпленок

    Если у вас есть ребенок, непременно подключите его к предпраздничным приготовлениям. Это поможет крохе развить фантазию, мелкую моторику рук, а также научит ответственно относиться к поставленному заданию.

    chickens_easter

    Естественно, будет лучше, если вы сначала расскажите малышу о празднике, его истории и значении для верующих.

    Джерело: koffkindom.ru

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