  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    В сети опубликовали волшебные снимки Киева на рассвете

    • Розсилка
    Памятник основателям Киева на рассвете&nbsp; - В сети опубликовали волшебные снимки Киева на рассвете
    Памятник основателям Киева на рассвете 

    Основатели стольного града одни из первых встречают солнце, которое восходит над Киевом

    В сети появились волшебные фото с Днепровской набережной в Киеве, где находится памятник основателям города: КиюЩекуХориву и сестре их Лыбеди.

    Памятник основателям Киева является символом столицы Украины. Он находится прямо у реки на Днепровской набережной.

    Скульптор памятника — Василий Бородай, архитектор — Николай Фещенко. Материал, из которого сделан монумент– это кованая медь, а сам постамент гранитный. У подножия – организован небольшой бассейн.

    В июне 2007 года была проведена реконструкция территории, прилегающей к памятнику основателям Киева, а именно была расчищена и облагорожена площадка перед постаментом. В феврале 2010 года произошло печальное событие - обрушились задняя часть ладьи и фигуры братьев Щека и Хорива.

    Причины обрушения неизвестны. Восстановлением памятника занялись специалисты Главного управления по охране культурного наследия горгосадминистрации Киева.

    У столичных молодоженов существует традиция: в день бракосочетания они приезжают к памятнику основателям Киева и забрасывают ладью цветами на счастье.

    1 з 12
    на весь екран згорнути
    В сети опубликовали волшебные снимки Киева на рассвете
    В сети опубликовали волшебные снимки Киева на рассвете
    В сети опубликовали волшебные снимки Киева на рассвете
    В сети опубликовали волшебные снимки Киева на рассвете
    В сети опубликовали волшебные снимки Киева на рассвете
    В сети опубликовали волшебные снимки Киева на рассвете
    В сети опубликовали волшебные снимки Киева на рассвете
    В сети опубликовали волшебные снимки Киева на рассвете
    В сети опубликовали волшебные снимки Киева на рассвете
    В сети опубликовали волшебные снимки Киева на рассвете
    В сети опубликовали волшебные снимки Киева на рассвете

    Уже сложилось такое поверье, что пара должна стать спиной к монументу и через голову забросить букет в ладью. Если попадание удачное, значит семейная жизнь сложится.
    .

    Джерело: kiev.informator.ua

    Читайте також
    Київ фотография
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ