В сети опубликовали волшебные снимки Киева на рассвете
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Розсилка
Основатели стольного града одни из первых встречают солнце, которое восходит над Киевом
В сети появились волшебные фото с Днепровской набережной в Киеве, где находится памятник основателям города: Кию, Щеку, Хориву и сестре их Лыбеди.
Памятник основателям Киева является символом столицы Украины. Он находится прямо у реки на Днепровской набережной.
Скульптор памятника — Василий Бородай, архитектор — Николай Фещенко. Материал, из которого сделан монумент– это кованая медь, а сам постамент гранитный. У подножия – организован небольшой бассейн.
В июне 2007 года была проведена реконструкция территории, прилегающей к памятнику основателям Киева, а именно была расчищена и облагорожена площадка перед постаментом. В феврале 2010 года произошло печальное событие - обрушились задняя часть ладьи и фигуры братьев Щека и Хорива.
Причины обрушения неизвестны. Восстановлением памятника занялись специалисты Главного управления по охране культурного наследия горгосадминистрации Киева.
У столичных молодоженов существует традиция: в день бракосочетания они приезжают к памятнику основателям Киева и забрасывают ладью цветами на счастье.
Уже сложилось такое поверье, что пара должна стать спиной к монументу и через голову забросить букет в ладью. Если попадание удачное, значит семейная жизнь сложится.
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Джерело: kiev.informator.ua