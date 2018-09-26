В сети опубликовали волшебные снимки Киева на рассвете



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Памятник основателям Киева на рассвете

Основатели стольного града одни из первых встречают солнце, которое восходит над Киевом

В сети появились волшебные фото с Днепровской набережной в Киеве, где находится памятник основателям города: Кию, Щеку, Хориву и сестре их Лыбеди.

Памятник основателям Киева является символом столицы Украины. Он находится прямо у реки на Днепровской набережной.

Скульптор памятника — Василий Бородай, архитектор — Николай Фещенко. Материал, из которого сделан монумент– это кованая медь, а сам постамент гранитный. У подножия – организован небольшой бассейн.

В июне 2007 года была проведена реконструкция территории, прилегающей к памятнику основателям Киева, а именно была расчищена и облагорожена площадка перед постаментом. В феврале 2010 года произошло печальное событие - обрушились задняя часть ладьи и фигуры братьев Щека и Хорива.

Причины обрушения неизвестны. Восстановлением памятника занялись специалисты Главного управления по охране культурного наследия горгосадминистрации Киева.

У столичных молодоженов существует традиция: в день бракосочетания они приезжают к памятнику основателям Киева и забрасывают ладью цветами на счастье.

Уже сложилось такое поверье, что пара должна стать спиной к монументу и через голову забросить букет в ладью. Если попадание удачное, значит семейная жизнь сложится.

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Джерело: kiev.informator.ua