Звезда американских боевиков Ольга Куриленко взбудоражила сеть интимным фото
Девушка Бонда, cексуальная Ольга Куриленко поделилась в соцсетях пикантным фото, на котором засветила грудь
Актриса и модель Ольга Куриленко довольно часто делится фотографиями в купальниках. Но это никому не надоедает, ведь в каждом кадре – настоящая красота и соблазнительность.
Стройная фигура знаменитости вызывает восхищение у поклонников и каждый раз получает множество комплиментов.
На днях Ольга порадовала подписчиков новым «пляжным» снимком.
Свою запись Оля Куриленко сопроводила фото в соблазнительном купальнике, вроде бы цельном, но состоящем из двух частей - верхняя леопаровая по диагонали с левого плеча к правой груди, и нижняя черная, которая поднимается к правой груди.
Так, что обнаженным остаются живот, спина, левый бок и правое плечо и грудь. Куриленко подняла руку вверх, так, что грудь почти выпрыгнула из своей части купальника, предоставив зрителям насладится шикарным зрелищем.
Такой красавица предстала в объективе фэшн-фотографа Патрика ван Малдера.
На своей странице маэстро поделился еще одной горячей фотографией. На ней Ольга позирует в белом купальнике, демонстрируя соблазнительные изгибы своего тела:
Джерело: 1plus1.ua