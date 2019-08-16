Звезда американских боевиков Ольга Куриленко взбудоражила сеть интимным фото



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narodna-pravda.ua

Девушка Бонда, cексуальная Ольга Куриленко поделилась в соцсетях пикантным фото, на котором засветила грудь

Актриса и модель Ольга Куриленко довольно часто делится фотографиями в купальниках. Но это никому не надоедает, ведь в каждом кадре – настоящая красота и соблазнительность.

Стройная фигура знаменитости вызывает восхищение у поклонников и каждый раз получает множество комплиментов.

На днях Ольга порадовала подписчиков новым «пляжным» снимком.

Свою запись Оля Куриленко сопроводила фото в соблазнительном купальнике, вроде бы цельном, но состоящем из двух частей - верхняя леопаровая по диагонали с левого плеча к правой груди, и нижняя черная, которая поднимается к правой груди.

instagram.com/olgakurylenkoofficial

Так, что обнаженным остаются живот, спина, левый бок и правое плечо и грудь. Куриленко подняла руку вверх, так, что грудь почти выпрыгнула из своей части купальника, предоставив зрителям насладится шикарным зрелищем.

Такой красавица предстала в объективе фэшн-фотографа Патрика ван Малдера.

instagram.com/vanmalder

На своей странице маэстро поделился еще одной горячей фотографией. На ней Ольга позирует в белом купальнике, демонстрируя соблазнительные изгибы своего тела:

Джерело: 1plus1.ua