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    Фото

    Звезда американских боевиков Ольга Куриленко взбудоражила сеть интимным фото

    • Розсилка
    Звезда американских боевиков Ольга Куриленко взбудоражила сеть интимным фото
    narodna-pravda.ua

    Девушка Бонда, cексуальная Ольга Куриленко поделилась в соцсетях пикантным фото, на котором засветила грудь

    Актриса и модель Ольга Куриленко довольно часто делится фотографиями в купальниках. Но это никому не надоедает, ведь в каждом кадре – настоящая красота и соблазнительность.

    Стройная фигура знаменитости вызывает восхищение у поклонников и каждый раз получает множество комплиментов.

    На днях Ольга порадовала подписчиков новым «пляжным» снимком.

    Свою запись Оля Куриленко сопроводила фото в соблазнительном купальнике, вроде бы цельном, но состоящем из двух частей - верхняя леопаровая по диагонали с левого плеча к правой груди, и нижняя черная, которая поднимается к правой груди.

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    instagram.com/olgakurylenkoofficial

    Так, что обнаженным остаются живот, спина, левый бок и правое плечо и грудь. Куриленко подняла руку вверх, так, что грудь почти выпрыгнула из своей части купальника, предоставив зрителям насладится шикарным зрелищем.

    Такой красавица предстала в объективе фэшн-фотографа Патрика ван Малдера.

    ____13.29.25
    instagram.com/vanmalder

    На своей странице маэстро поделился еще одной горячей фотографией. На ней Ольга позирует в белом купальнике, демонстрируя соблазнительные изгибы своего тела:

    Джерело: 1plus1.ua

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