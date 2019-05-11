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    Самые стильные гости шоу Louis Vuitton: яркие фото

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    Самые стильные гости шоу Louis Vuitton: яркие фото
    vogue.ua

    Сезон круизных показов набирает оборотов. Cвои новые коллекции уже показали Christian Dior, Prada и Chanel, к числу которых присоединился еще один гигант индустрии – Louis Vuitton

    Терминал TWA Flight Center в Нью-Йорке является не только памятником архитектуры, но и источником силы для новой коллекции Дома Louis Vuitton. 

    Дизайнер Николя Жескьер назвал этот нео-футуристический объект квинтэссенцией путешествий и вполне логично пригласил любимых друзей и клиентов именно в Нью-Йорк на новое шоу. 

    Новая коллекция Louis Vuitton Cruise 2020 — воплощение гламура 80-х, который нашел отражение в атласных мини-юбках, массивной обуви, укороченных кожаных куртках, четких линиях и нарочито вызывающих формах. Удивительно, но в этот раз дизайнер сумел обойти стороной гипертрофированные плечи: лишь пышные рукава лаконично вписались в общую стилистику шоу.

    Несмотря на то что круизная коллекция предназначена для весны, нельзя не отметить легкий оттенок осенних настроений в Louis Vuitton Cruise 2020. Так, пальто, подчеркнутые огромными ремнями, косухи и пиджаки могут быть использованы и в холодное время года, и даже в межсезонье. В цветовом исполнении первенство было отдано черному и серебристому оттенкам, которые в середине шоу разбавлялись яркими вбросами оранжевого, розового и красного.

    По традиции, особое внимание у Николя Жескьера заслуживают аксессуары. В новой коллекции мы могли лицезреть сумочки, выполненные в форме шляпной коробки, которые стала отражением высоких скоростей, — одним словом, века, в котором мы живем сейчас.

    Познакомиться с новой работой Николя Жескьера, которую он продемонстрировал в здании аэропорта имени Джона Кеннеди, пришли по-настоящему звездные гости – от Кейт Бланшетт и Натальи Водяновой до Алисии Викандер, Леи Сейду и Эммы Стоун.

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    Эйми Сонг
    Софи Тернер и Николя Жескьер
    Карли Клосс
    Карин Ройтфельд
    Кейт Бланшетт
    Лаура Харриер
    Джулианна Мур
    Николя Жескьер и Леа Сейду
    Трейси Морган
    Анна Винтур
    Алисия Викандер, Эмма Стоун и Мишель Уильямс
    Наталья Водянова
    Адель Экзаркопулос
    Дженнифер Коннелли


    Естественно, что все они были в нарядах Louis Vuitton.

    Джерело: vogue.ua

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