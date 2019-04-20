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    Самый вкусный Instagram: аппетитные фото

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    Самый вкусный Instagram: аппетитные фото
    instagram.com/jamieoliver

    Сегодня ни у кого не появляется сомнений относительно господства Instagram в среде ресурсов обмена графическими изображениями и триумфа в качестве социальной сети

    Джейми Оливер - известный ведущий кулинарных шоу, автор десятка книг с пошаговыми рецептами вкусных блюд, владелец сети ресторанов итальянской кухни. Кулинарный гений шеф-повара сочетается с обаянием и юмором талантливого шоумена, что позволило ему завоевать миллионы поклонников в разных уголках мира.

    Он известен как популяризатор домашней кулинарии и здорового питания. Автор многочисленных кулинарных передач, а также кулинарных книг, Джейми делится вкусными и обычно быстрыми рецептами. Благодаря оригинальным соусам, позаимствованным автором рецептов в национальных кухнях народов мира, обычный кусок говядины или рыбы приобретает новый вкус, становясь основой семейного обеда или торжественного ужина.

    Весело и с удовольствием Оливер учит любителей вкусной еды изготовлению быстрой начинки для пиццы или пирогов из того, что осталось в холодильнике после вчерашнего ужина.

    Кроме любви народной, Джейми также пользуется уважением у государства. Так в июне 2003 года он был награжден Орденом Британской империи за вклад в общественное питание и пропаганду здорового питания. В ноябре 2013 года был награжден почетной стипендией и принят в члены Королевского колледжа врачей общей практики за борьбу с детским ожирением и пропаганду здорового питания.

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    instagram.com/jamieoliver
    instagram.com/jamieoliver
    instagram.com/jamieoliver
    instagram.com/jamieoliver
    instagram.com/jamieoliver
    instagram.com/jamieoliver
    instagram.com/jamieoliver
    instagram.com/jamieoliver
    instagram.com/jamieoliver
    instagram.com/jamieoliver
    instagram.com/jamieoliver
    instagram.com/jamieoliver
    instagram.com/jamieoliver
    instagram.com/jamieoliver
    instagram.com/jamieoliver
    instagram.com/jamieoliver
    instagram.com/jamieoliver

    Не удивительно, почему у него так много подписчиков в Instagram. Особенно это не удивляет после просмотра ярких, сочных фотографий блюд, которыми он охотно делится в социальной сети.


    Джерело: lady.day.az

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