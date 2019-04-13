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    «Семья – это те, кого мы любим»: в сети появилась новая рекламная кампания Polo Ralph Lauren

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    «Семья – это те, кого мы любим»: в сети появилась новая рекламная кампания Polo Ralph Lauren
    vogue.ua

    «Семья – это те, кого мы любим» – именно так назывется новая глобальная рекламная кампания Ralph Lauren весна-лето 2019, в основу которой лягла идея гармонии и духовной общности

    В кампании приняли участие представители восьми различных групп культурной и этнической принадлежности: от семей, состоящих из нескольких поколений, до однополых пар и так называемых chosen families, объединяясь в которые, люди сами выбирают себе роли.

    «Творческое видение Ральфа всегда основывалась на понятных ценностях, а концепция семьи неизменно была основополагающей. Кампания «Семья – это те, кого мы любим» о том, что семья имеет различное значение для каждого из нас. Мы живем в мире, где важность семьи больше и шире,чем когда-либо прежде. Мы считаем, что это один из самых позитивных и мощных объединяющих факторов сегодня. Идея, стала лейтмотивом показа, приуроченного к 50-летию бренда, и мы верим, что она найдет отклик в сердцах наших клиентов по всему миру», – говорит Джонатан Боттомли, директор по маркетингу.

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    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua

    Продолжая тему разных возрастов и поколений, затронутую в юбилейном шоу, участники кампании стали олицетворением прошлого, настоящего и будущего бренда.

    Главными героями кампейна стали модели, представлявшие Ralph Lauren в ранние годы, а также нынешние друзья бренда вместе со своими семьями.  

    Бренд снял трогательный рекламный ролик нового кампейна, в котором показаны фрагменты историй семей каждого из участников проекта. Главные герои рассуждают о том, что для них означает семья.

    Джерело: vogue.ua

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