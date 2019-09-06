Скарлетт Йоханссон украсила обложку популярного журнала



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Известная голливудская актриса, звезда «Мстителей» Скарлетт Йоханссон в интервью The Hollywood Reporter рассказала о своем отношении к режиссеру Вуди Аллену и паритете с коллегами-мужчинами относительно гонораров

34-летняя Скарлетт Йоханнсон (Scarlett Johansson) стала героиней нового номера американского журнала о мире кино. Актриса позировала на обложке глянца в стильном образе.

Стилисты подобрали для Скарлетт элегантное черное платье с открытым плечом и откровенным разрезом. Визажисты уложили светлые волосы артистки на бок и сделали ей нюдовый макияж, подчеркивающий ее натуральную красоту.

В интервью звезда рассказала о своих карьерных планах. Муза Вуди Аллена призналась, что не собирается разрывать с ним рабочие отношения, несмотря на секс-скандал.

Режиссера обвинили в сексуальных домогательствах к приемной дочери, однако актриса не прислушивается к хейтерам. «Мы много разговаривали с ним об этой скандальной ситуации. Я была с ним предельно откровенна, как и он со мной. Он говорит, что невиновен, и я ему верю», — заявила Скарлетт.

Актриса также ответила на вопрос, не считает ли она, что такая позиция чревата для выражения в культурной среде, где сильный акцент делается на вере в обвинения женщин.

«Это тяжело, потому что это время, когда люди очень взволнованы, и это понятно…у людей много страсти и много сильных чувств, и они злы, и это справедливо. Это напряженное время», – признается звезда.

Джерело: hollywoodreporter.com