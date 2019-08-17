Сказочная еда: девушка превращает обычные продукты в фантастические завтраки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/_delighted

Вы знаете, как выглядит еда из сказки? А вот креативная девушка под ником Агата не только знает, но и сама создает невероятно яркие и аппетитные кулинарные шедевры

Обычная девушка создала Instagram-аккаунт, на фотографии в котором нельзя смотреть будучи голодным. Самый заурядный завтрак благодаря ее креативному подходу превращается в произведение искусства.

Если вы не знаете, как заставить ребенка есть невкусные хлопья или просто ищете способ разнообразить меню, тогда микроблог талантливого мастера именно для вас.

Страница в Instagram под названием «_delighted» собрала в себе всю «няшность» этого мира. Талантливая девушка, которая называет себя Агатой очаровала интернет-пользователей своими красочными блюдами.

Выдумщица даже самый непримечательный завтрак делает похожим на конфетные декорации из мультика «Ральф».

От первого взгляда на снимки ее шедевров начинает кружиться голова. Мороженное и йогурт с хлопьями мастерица украшает различными ягодами и пряниками, разноцветными фруктами и присыпкой. Даже, казалось бы, обычные бутерброды на тарелке девушки превращаются в ломтики сказочного угощения.

Стоит отметить, что необычный дизайн еды придется по душе мамам, которые не могут заставить своего малыша есть на завтрак кашу.

Надо всего лишь немного фруктов и фантазии. Что уж говорить о том, что увидеть такое позитивное блюдо на тарелке с утра – это заряд бодрости и веселья на целый день.

Джерело: joinfo.ua