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    Сказочная еда: девушка превращает обычные продукты в фантастические завтраки

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    Сказочная еда: девушка превращает обычные продукты в фантастические завтраки
    instagram.com/_delighted

    Вы знаете, как выглядит еда из сказки? А вот креативная девушка под ником Агата не только знает, но и сама создает невероятно яркие и аппетитные кулинарные шедевры

    Обычная девушка создала Instagram-аккаунт, на фотографии в котором нельзя смотреть будучи голодным. Самый заурядный завтрак благодаря ее креативному подходу превращается в произведение искусства.

    Если вы не знаете, как заставить ребенка есть невкусные хлопья или просто ищете способ разнообразить меню, тогда микроблог талантливого мастера именно для вас.

    Страница в Instagram под названием «_delighted» собрала в себе всю «няшность» этого мира. Талантливая девушка, которая называет себя Агатой очаровала интернет-пользователей своими красочными блюдами.

    Выдумщица даже самый непримечательный завтрак делает похожим на конфетные декорации из мультика «Ральф».

    От первого взгляда на снимки ее шедевров начинает кружиться голова. Мороженное и йогурт с хлопьями мастерица украшает различными ягодами и пряниками, разноцветными фруктами и присыпкой. Даже, казалось бы, обычные бутерброды на тарелке девушки превращаются в ломтики сказочного угощения.

    Стоит отметить, что необычный дизайн еды придется по душе мамам, которые не могут заставить своего малыша есть на завтрак кашу.

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    instagram.com/_delighted
    instagram.com/_delighted
    instagram.com/_delighted
    instagram.com/_delighted
    instagram.com/_delighted
    instagram.com/_delighted
    instagram.com/_delighted
    instagram.com/_delighted
    instagram.com/_delighted
    instagram.com/_delighted
    instagram.com/_delighted
    instagram.com/_delighted
    instagram.com/_delighted
    instagram.com/_delighted
    instagram.com/_delighted
    instagram.com/_delighted
    instagram.com/_delighted
    instagram.com/_delighted
    instagram.com/_delighted
    instagram.com/_delighted
    instagram.com/_delighted
    instagram.com/_delighted
    instagram.com/_delighted
    instagram.com/_delighted
    instagram.com/_delighted
    instagram.com/_delighted
    instagram.com/_delighted
    instagram.com/_delighted
    instagram.com/_delighted
    instagram.com/_delighted
    instagram.com/_delighted

    Надо всего лишь немного фруктов и фантазии. Что уж говорить о том, что увидеть такое позитивное блюдо на тарелке с утра – это заряд бодрости и веселья на целый день.

    Джерело: joinfo.ua

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