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    «Сплетница» возвращается: модные образы главных «икон стиля» Блэр и Серены

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    «Сплетница» возвращается: модные образы главных «икон стиля» Блэр и Серены
    vogue.ua

    Стриминговый сервис HBO Max готовит продолжение популярного сериала «Сплетница». Запуск планируется весной 2020 года

    Культовый американский сериал «Сплетница» возвращается и это, пожалуй, второй сериал после «Секса в большом городе», который оказал настолько колоссальное влияние на стиль целого поколения. 

    Главные героини телешоу Блэр Уолдорф — Лейтон Мистер и Серена Ван Дер Вудсен — Блейк Лайвли, получили не только международную славу, но и звание главных «икон стиля».

    Королева Би – Блэр Уолдорф, несмотря на свою стервозность и расчетливость, выглядела всегда идеально. 

    Типичный образ Блэр – это клетчатый блейзер, и любая клетка в принципе, блузы, ретро-платья и короткие юбки. Визитная карточка Блэр – ободок и берет, которые стали невероятно популярны к концу 2000-х. 

    Кумирами самой Блэр были Одри Хепберн и Грейс Келли, и в свободное от школы время ее героиня одевалась именно в стиле ретро-шик.

    Королева Эс – Серена Ван Дер Вудсен — яркая и искренняя девушка, все время окруженная фотографами и поклонниками, поэтому ее внешний вид всегда безупречный. 

    Калифорнийский casual Серены - это золотистые пальто и шарф, джинсы и белые футболки, высокие сапоги и крупные украшения. 

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    Соблазнительные мини-платья и шпильки стали для Серены секретным оружием, но это исключительно на вечерний выход, днем только комфорт: кашемировый свитер и куртка-косуха.

    Джерело: vogue.ua

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