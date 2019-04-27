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    Свадебная коллекция H&M: стильные фото

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    Свадебная коллекция H&M: стильные фото
    vogue.ua

    Эта весна выдалась очень активной у шведского fashion-гиганта H&M

    Сначала бренд презентовал новую коллекцию H&M Studio, вдохновленную природой штата Юта в США, затем представил инновационную эко-линейку H&M Conscious Exclusive 2019, а перед сезоном свадебных торжеств порадовал невест коллекцией платьев H&M Wedding.

    Вошли в коллекцию не только свадебные платья, но и наряды для подружек невесты, коктейльные ансамбли для гостей и даже нижнее белье.

    В H&M рассказывают, что вдохновение в этот раз черпали в образах королевских свадеб, где классические формы сочетаются с винтажным настроением и женственностью.

    Здесь можно найти платья и абсолютно минималистичные, и с кружевным декором, и в стиле диснеевских принцесс. О мужском свадебном гардеробе в H&M тоже позаботились.

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    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua

    Примечательно, но свадебная линейка будет представлена исключительно онлайн. В продажу она поступит 25 апреля.

    Джерело: vogue.ua

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