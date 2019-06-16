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    Вечная классика: Дженнифер Энистон выбирает черный

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    Вечная классика: Дженнифер Энистон выбирает черный
    vogue.ua

    И на красной ковровой дорожке, и на прогулке по городу, актриса снова и снова доказывает, что нет ничего лучше маленького черного платья

    Актриса Дженнифер Энистон своим примером доказывает, что черное платье точно никогда не подведет.

    За последний год и даже больше львиная часть ее публичных выходов состоялась именно в них – от усыпанного пайетками платья в пол на премии «Оскар» до кокетливого мини из кожи на премьере ее нового фильма «Загадочное убийство», в котором она снялась вместе с Адамом Сэндлером.

    Сдержанность цвета Энистон компенсирует любовью к сложным фактурам и интересному крою, например, драпировкам. Есть у нее и еще несколько лайфхаков. Актриса в основном выбирает платья, подчеркивающие фигуру.

    Хотя Дженнифер может быть неравнодушна к маленькому черному платью, она также очень часто носит черные комбинезоны. Мало того, что они выглядят шикарно и утонченно, они также невероятно удобны. Как их можно не любить?

    Когда Дженнифер Энистон хочет немного переключиться, она обычно выбирает кожу. Независимо от того, платье, куртка или брюки, образ всегда смотрится восхитительно и утонченно.

    Повседневный стиль звезды довольно простой, но когда возникает особый случай, она не боится показать частичку больше.

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    У актрисы есть умение выбирать одни из самых потрясающих нарядов, которые мы когда-либо видели, от платьев до брючных костюмов.

    Джерело: vogue.ua

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